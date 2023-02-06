Демарш парков

Речь идет об Имантау-Шалкарской курортной зоне. Территориально она расположена в Северо-Казахстанской области, а формально входит в состав ГНПП «Кокшетау», поэтому и налоги уходят в соседнюю Акмолинскую область. В связи с этим предприниматели СКО предложили создать свой государственный национальный природный парк.

На заседании комитета туризма при региональном совете областной палаты предпринимателей указывалось, что Имантау-Шалкарская курортная зона с 2018 года входит в топ-10 перспективных зон развития туризма, на деле же ГНПП «Кокшетау» вкладывает средства в основном в развитие Зеренды (Акмолинская область).

Между тем в 2022-м Имантаус­кую курортную зону посетили 42 тыс. туристов – на 10 тыс. больше, чем годом ранее.

Руководитель отдела развития туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Канат Шамсутдинов подтвердил, что дорожные проблемы действительно есть. В этом году им выделили деньги на ремонт одной дороги протяженностью 11 км – от границы Акмолинской области до села Лобаново.