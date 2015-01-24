Свежий выпуск Демографическая ситуация: тенденции, парадоксы, надежды Татьяна ЕВСЕЕВА

Эксперты по этому поводу высказывают разные мнения – от очень пессимистичных до умеренно настороженных. Попробуем разобраться, с чем же сталкивается человечество сегодня. В одной из своих работ по демографической ситуации именитый российский ученый Сергей Капица писал: «В настоящее время исключительно возросла подвижность народов, сословий и людей. Как страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), так и другие развивающиеся страны охвачены мощными миграционными процессами. Перемещение населения происходит как внутри стран в первую очередь из сел в города, так и между странами. Рост миграционных процессов, охвативших теперь весь мир, приводит к дестабилизации как развивающихся, так и развитых стран, порождая комплекс проблем, требующих отдельного рассмотрения. В XIX и XX вв. во время пика прироста населения в Европе эмигранты направлялись в колонии, а в России – в Сибирь и республики Советского Союза. Теперь же возникло обратное перемещение народов, существенно меняющих этнический состав метрополий. Значительная, а во многих случаях подавляющая часть мигрантов нелегальна, не подконтрольна властям…»

«В будущем, – продолжил С. Капица, – при завершении демографической революции к концу XXI в. наступит общее старение населения мира. Если при этом число детей у эмигрантов тоже сократится, станет меньше необходимого для воспроизводства населения, то такое положение может привести к кризису развития человечества в глобальном масштабе».

Подтверждение всем этим словам мы и находим сегодня. Возьмем в пример Старый Свет. Одна из насущных проблем Европы заключается в старении и сокращении населения во многих ее странах. Некоторые государства, такие как Франция и Великобритания, затронуты меньше, потому что благодаря высокой рождаемости и иммиграции могут как-то сохранить здоровый прирост населения в течение некоторого времени. Но ряд стран Восточной и Южной Европы, а также некоторые государства центральной части континента (к примеру, Германия и Австрия) оказались перед перспективой скорого уменьшения населения.

Эксперты говорят о том, что государства, которые теряют население быстрее других, исторически проявили себя, как настороженно настроенные к иностранцам. Многие поляки, немцы и итальянцы до сих пор не могут принять за своих «иностранцев», которые живут в их городах и деревнях несколько десятилетий или даже поколений. И прогноз, по мнению специалистов, таков: к 2060 году Польша потеряет почти пятую часть населения. Германия – порядка четверти. А процесс сокращения населения чреват тяжелейшими экономическими и социальными последствиями. Допустим, в Италии в 1960 году средний возраст гражданина страны составлял 31,2 года, тогда как в 2060 году он перевалит за отметку в 50 лет. В условиях старения и сокращения населения социальные государства в Европе попросту не смогут продолжить существование в своем нынешнем виде. Больше расходов на социальные услуги и меньше жителей, чтобы платить по счетам: здравоохранение и пенсионная система в ряде европейских стран могут серьезно пошатнуться из-за нехватки денег.

Наиболее реальный способ избежать катастрофических последствий сокращения населения для европейской экономики – это массовая иммиграция. Подъем антииммиграционных настроений, имеющих в том числе религиозные корни, вызывает серьезные опасения насчет будущего. Но, похоже, дальнейшего наплыва иммигрантов – часть из них станет дешевой рабочей силой, а другая – балластом, претендующим на соцпособия, все же не избежать.

Все говорят о растущем населении на Ближнем Востоке, Севере Африки, но и тут есть настораживающие моменты. Есть специалисты, которые считают, что на Западе «демографическая зима» наступала медленно и растянула сь на 200 лет, тогда как в мусульманском мире она больше похожа на скоростные заморозки. Специалист-исследователь демографической статистики в ООН Хания Злотник на конференции в 2009 году заявляла: «Это просто потрясающе, с какой скоростью падает уровень рождаемости в мусульманских странах». Оговоримся, это касается не всех мусульманских стран.

Исследователи проблемы полагают, что на рождаемость влияют несколько факторов, в том числе образованность, следование традициям, религиозность. Образованные люди, как правило, стремятся реализовать свои амбиции, зачастую отодвигая создание семьи на второй план, в итоге заводят детей поздно и немного. Те же государства, где сильны традиции, где общество более религиозно, – семья, причем многодетная, на первом месте. Вот примеры.

В последние годы самая многочисленная возрастная группа в Иране – 20–30-летние молодые люди. Но они не воспроизводятся. Современная образованная молодая иранка родилась в семье, в которой у нее было 6–7 братьев и сестер, но она сама подарит жизнь только одному ребенку. Пессимисты говорят: следствием такого положения дел и может стать грядущая демографическая катастрофа. Ведь если сегодня на каждого пожилого иранца работают 9 молодых, то к 2050 году, когда масса тех, кому сейчас 20–30 лет, уйдет на пенсию, 60-летние превратятся в самую многочисленную возрастную группу – 7 стариков на 10 работающих.

Некоторые наиболее значимые из мусульманских стран, такие как Пакистан, Египет, Бангладеш, располагают большим количеством населения, половина которого малограмотна. В этих странах соблюдают обычаи, традиции и, как следствие, высок уровень рождаемости. Но населению трудно прокормить свою безграмотную половину, не говоря уже о том, чтобы предоставить ей работу. Порочный круг крайней нищеты, безграмотности и угрозы голода создает постоянный очаг социальной нестабильности. У богатых стран Запада есть экономические рычаги для смягчения демографического удара, а у мусульманских таковых нет.

Если в масштабах планеты сохранится нынешний уровень рождаемости, то к концу текущего столетия в Западной Европе экономически активное население (15–59 лет) сократится на 2/;5, в Восточной Европе и Восточной Азии на 2/;3. В тех странах Европы, где наблюдается наименьший уровень рож­даемости, население сократится на 40–60%. Экономическим результатом того, что большая часть населения Европы и Азии превратится в пенсионеров, станет резкое падение производства и налоговых сборов, с одновременным невиданным ростом пенсионных выплат и страховок. Демографическая зима породит социальные волнения. Очень пессимистично.

Где же черпать оптимизм? Снова приведем слова Сергея Капицы: «Изменение соотношения пожилых и молодых людей стало результатом демографической революции, и в настоящее время привело к максимальному расслоению мира по возрастному составу. Именно молодежь, которая активизируется в эпоху демографической революции, является могучей движущей силой исторического развития. От того, куда эти силы будут направлены, во многом зависит устойчивость мира».

Условно молодежь можно поделить на три категории: одни идут по пути успеха, вторые уходят в себя, третьи нередко идут на баррикады. Про успешных все более-менее понятно. Немного о тех, кто отгораживается от мира. В Японии, где, к слову, к 2060 году, по прог­нозам, 40% населения будут пенсионерами, существует такой термин, как «хикикомори». Так называют людей, по собственной воле изолировавших себя от социума. Они почти не выходят из дома, работают, выполняя заказы через Интернет, через него же делая покупки. Вся жизнь этих людей – в компьютерах, в том числе интимная. Психологи объясняют это тем, что современная жизнь в городах – это источник постоянного стресса, а Интернет дарит спокойный мир. И число «хикикомори» постоянно растет. Есть еще один «подвид» – «травоядные». Социальный комментатор Маки Фукасава называет так молодых японцев, уделяющих повышенное внимание своей внешности, но при этом являющихся гетеросексуалами. От европейских «метросексуалов» «травоядных» отличает асексуальность. Такое поведение, считают психологи, месть родителям, которые живут на работе и не уделяют должного внимания семье. И еще один факт: исследование одной японской ассоциации планирования семьи показало, что 45% женщин в возрасте от 16 до 24 лет не выразили никакой заинтересованности в сексуальных отношениях (у юношей – 25%). Факты все настораживающие, потому в Японии, да и в других обеспокоенных странах все стали ломать голову над тем, как вернуть население к былым семейным ценностям.

Некоторый оптимизм может внушить прозвучавший в ноябре прошлого года доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Итак, в настоящее время в мире проживает беспрецедентно много – 1,8 млрд. молодых людей.

– Проживающее сегодня в мире рекордное число молодых людей открывает грандиозные возможности для преобразований в будущем, – заявил исполнительный директор ЮНФПА Бабатунде Осотимехин. Он добавил, что «молодые люди – это новаторы, творцы, созидатели и будущие лидеры». Но они смогут добиться успеха в том случае, если будут вооружены профессиональными навыками, будут здоровы, смогут иметь возможность участвовать в принятии решений и определять собственный жизненный выбор.

Но при всем этом десятки миллионов детей не ходят в школу, до 60% молодых людей в развивающихся странах не учатся и не работают либо перебиваются лишь случайными заработками. Свыше 500 млн. молодых людей пытаются прожить менее чем на два доллара в день, и для многих эта нищета определена на всю оставшуюся жизнь. Девять десятых всех молодых людей живут в развивающихся странах, и в некоторых из них молодежь составляет более трети населения. Авторы доклада предлагают не воспринимать многочисленную когорту молодежи как бремя, лишающее экономику дефицитных ресурсов, а рассматривать ее как локомотив беспрецедентных преобразований. И приводят в пример успех Восточной Азии в проведении молодежной политики и предлагают странам Африки воспользоваться этим опытом, что, по их оценке, может обеспечить в течение ближайших 30 лет рост доходов в 500 млрд. долларов в год.

Увы, пока мы видим, что эти молодые несметные пока еще силы используются на баррикадах цветных революций, в войнах, разрушающих одну за другой страны, где затем воцаряются междоусобица, разруха, во время которых совсем не до рождения детей...



