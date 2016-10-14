​Демографический рекорд к юбилею

Асель МУКАНОВА

О достижениях региона за годы независимости и программе Дней ЮКО доложил заместитель акима области Уласбек Садибеков. На брифинге было отмечено, что область является одним из динамично развивающихся регионов с момента обретения страной независимости. За 25 лет численность населения Южного Казахстана возросла с 1,8 млн до 2,8 млн человек, то есть на 1 млн. За эти годы открыто около полутора тысяч дошкольных организаций, более 440 новых школ и построено 347 объектов здравоохранения. В результате решены вопросы около 120 аварийных школ.

Введено в эксплуатацию поч­ти 9 млн кв. м жилья, более 100 тыс. семей получили новые квартиры. Уровень безработицы сократился до 5,2%. Количество занятого населения увеличилось на 60%.

Налицо большие достижения в области сельского хозяйства. В частности, в текущем году аграриями области собрано 470 тыс. тонн зерна, урожайность в среднем составила 22 ц/;га. Это рекордный показатель за годы независимости.

Из года в год увеличивается объем сбора плодово-ягодных культур и многолетних насаж­дений, винограда, который в текущем году достиг 30 тыс. тонн. Собрано более 2,5 млн тонн бахчевых и плодово-овощных.

– В регионе особое внимание уделяется развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Через центры обслуживания предпринимателей профинансировано 734 проекта на сумму 2,9 миллиарда тенге, получили поддержку более 25 тысяч бизнесменов, 2 912 нашли поддержку в получении разрешительных документов и 4 941 обучились в школе предпринимательства. В рамках ДКБ-2020 на реализацию 144 проектов направлено 70 миллиардов тенге, что дало возможность создать 1 213 рабочих мест, – сообщил У. Садибеков.

Через банки второго уровня за 8 месяцев текущего года выдано кредитов на 27,7 млрд тенге. Численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла 331 тыс. человек. Субъектами МСБ выпущено продукции на 158,4 млрд тенге, что дает рост на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из приоритетных направлений является привлечение инвестиций. На прошедшем в начале года инвестфоруме “Онтустик инвест-2016” был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом ЮКО и посольством Республики Беларусь, в соответствии с которым в ближайшее время планируется посещение делегацией ЮКО Минской и Могилевской областей в целях налаживания торгово-экономических отношений. При поддежке российских региональных администраций состоялись деловые поездки в российские города, проведены “круглые столы” с местными инвесторами. В результате в регионе реализуется 24 проекта с привлечением иностранных инвестиций в размере более 2 млрд долларов.

В эти дни южноказахстанцы ознакомят жителей столицы с культурой и основными достижениями региона, представят столичным жителям историю южного края и отечественную продукцию товаропроизводителей области.

– На двухдневной ярмарке возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» можно будет отведать казахские национальные блюда: баурсаки, кумыс, шубат, курт. В рамках акции «Сделано в Казахстане» более 300 тонн продуктов сельского хозяйства будут реализованы по цене ниже рыночной на 15–20%, – сообщил заместитель акима Уласбек Садибеков.

Более трехсот ценителей искусства представят жителям и гостям города театральные постановки, концертные программы и фотовыставку, детям покажут коллекцию короткометражных фильмов, снятых в области.

