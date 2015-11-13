​Демография крупным планом

Свежий выпуск
635
Вадим МАХИН

Семинар посвящен теме «Совершенствование законодательства для эффективного достижения Целей устойчивого развития, касающихся народонаселения». В его работе принимают участие парламентарии, представители Правительства, международных организаций, в том числе исполнительный директор Азиатского форума парламентариев Мика Марумото, а также ведущие казах­станские эксперты.

Семинар актуален тем, что буквально в сентябре этого года мировым сообществом были приняты Цели устойчивого развития, которые пришли на смену Целям развития тысячелетия. Открытию семинара предшествовало расширенное заседание Социального совета при фракции партии «Нур Отан» Мажилиса и Азиатского форума парламентариев, на котором обсуждены вопросы демографических процессов в Казахстане и меры их законодательного обеспечения. Открывая заседание, депутат Мажилиса, председатель Социального совета, заместитель председателя АФПНР Айткуль Самакова привела цитату из «Стратегии «Казахстан-2050», касаемую демографии. Президент страны, Лидер нации Нурсултан­ Назарбаев поставил задачу, напомнила спикер, «в ранг ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвинута сильная демографическая политика».

В настоящее время эта политика регулируется рядом действующих законодательных и нормативных актов в соответствии с принятыми Казахстаном обязательствами по вопросам народонаселения. Кроме того, разрабатываются программы по занятости населения, охране здоровья, в том числе репродуктивного, безопасного материнства и другие. Общая численность населения страны на начало этого года достигла 17,4 млн чел.

Айткуль Самакова привела такие факты. В последние годы сохраняется рост рождаемости – в среднем на 2–3% ежегодно. Наблюдается и тенденция снижения смертности населения, в том числе материнской и младенческой. В свою очередь увеличивается продолжительность жизни, причем разрыв между мужчинами и женщинами по этому показателю сокращается.

В целом политика в сфере миграции ориентирована на этническую репатриацию и на привлечение трудовых мигрантов, а также на решение проблем расселения людей по регионам в соответствии с потребностями экономики. За 24 года на историческую родину вернулись почти один миллион этнических казахов, что составляет 5,5% от общей численности населения.

Председатель Социального совета назвала и ряд проблем, которые требуют пристального внимания парламентариев и исполнительных органов власти. Так, из-за безвозвратной миграции в северных территориях страны отмечается некоторое ухудшение демографических показателей. В Казахстане наблюдается рост разводов. Увеличивается средний возраст вступления в первый брак, как среди женщин – 24 года, так и среди мужчин – 27 лет. Актуальны вопросы урбанизации. В настоящее время доля горожан составляет 56,8%, селян – 43,2%.

Настораживают и такие показатели, которые негативно влияют на демографическую ситуацию. В республику идет приток неквалифицированной рабочей силы, в то же время за последние пять лет число эмигрантов с высшим образованием превысило число иммигрантов более чем вдвое. На совете с обстоятельными докладами выступили вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов, заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представители Министерства национальной экономики, депутаты Мажилиса, общественные деятели.

Двухдневный совместный семинар Мажилиса Пар­ламента РК и Азиатского форума парламентариев завершает работу сегодня. 

Популярное

Все
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области
В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта
Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью
Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
ХАМАС атаковал Израиль
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Оспу у овец и коз выявили впервые за 10 лет в Актюбинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса»
Сенаторы продолжают изучать деятельность фондового рынка
Air Astana приостанавливает рейсы в Тель-Авив
Спортивные власти Казахстана инициируют дела по защите прав спортсменов
В активе Казахстана очередное «золото» Азиады
В Астане прошел Nobel Fest
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Провоз коллекционных монет пресекли в Казахстане
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат

Читайте также

Наконец построили!
Медицинская помощь
Закон Степи
С риском для жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]