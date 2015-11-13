​Демография крупным планом

Семинар посвящен теме «Совершенствование законодательства для эффективного достижения Целей устойчивого развития, касающихся народонаселения». В его работе принимают участие парламентарии, представители Правительства, международных организаций, в том числе исполнительный директор Азиатского форума парламентариев Мика Марумото, а также ведущие казах­станские эксперты.

Семинар актуален тем, что буквально в сентябре этого года мировым сообществом были приняты Цели устойчивого развития, которые пришли на смену Целям развития тысячелетия. Открытию семинара предшествовало расширенное заседание Социального совета при фракции партии «Нур Отан» Мажилиса и Азиатского форума парламентариев, на котором обсуждены вопросы демографических процессов в Казахстане и меры их законодательного обеспечения. Открывая заседание, депутат Мажилиса, председатель Социального совета, заместитель председателя АФПНР Айткуль Самакова привела цитату из «Стратегии «Казахстан-2050», касаемую демографии. Президент страны, Лидер нации Нурсултан­ Назарбаев поставил задачу, напомнила спикер, «в ранг ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвинута сильная демографическая политика».

В настоящее время эта политика регулируется рядом действующих законодательных и нормативных актов в соответствии с принятыми Казахстаном обязательствами по вопросам народонаселения. Кроме того, разрабатываются программы по занятости населения, охране здоровья, в том числе репродуктивного, безопасного материнства и другие. Общая численность населения страны на начало этого года достигла 17,4 млн чел.

Айткуль Самакова привела такие факты. В последние годы сохраняется рост рождаемости – в среднем на 2–3% ежегодно. Наблюдается и тенденция снижения смертности населения, в том числе материнской и младенческой. В свою очередь увеличивается продолжительность жизни, причем разрыв между мужчинами и женщинами по этому показателю сокращается.

В целом политика в сфере миграции ориентирована на этническую репатриацию и на привлечение трудовых мигрантов, а также на решение проблем расселения людей по регионам в соответствии с потребностями экономики. За 24 года на историческую родину вернулись почти один миллион этнических казахов, что составляет 5,5% от общей численности населения.

Председатель Социального совета назвала и ряд проблем, которые требуют пристального внимания парламентариев и исполнительных органов власти. Так, из-за безвозвратной миграции в северных территориях страны отмечается некоторое ухудшение демографических показателей. В Казахстане наблюдается рост разводов. Увеличивается средний возраст вступления в первый брак, как среди женщин – 24 года, так и среди мужчин – 27 лет. Актуальны вопросы урбанизации. В настоящее время доля горожан составляет 56,8%, селян – 43,2%.

Настораживают и такие показатели, которые негативно влияют на демографическую ситуацию. В республику идет приток неквалифицированной рабочей силы, в то же время за последние пять лет число эмигрантов с высшим образованием превысило число иммигрантов более чем вдвое. На совете с обстоятельными докладами выступили вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов, заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представители Министерства национальной экономики, депутаты Мажилиса, общественные деятели.

Двухдневный совместный семинар Мажилиса Пар­ламента РК и Азиатского форума парламентариев завершает работу сегодня.