​Демократично, прозрачно

На участке царила атмосфера праздника, и это не могло не радовать. Рано утром отдать свои голоса пришла сразу целая группа людей. Выяснилось, что это вахтовики. Им нужно было ехать на работу в другой регион, и они перед самым отъездом решили исполнить свой гражданский долг.

Члены комиссии работали слаженно, не было никакой суеты, регистрация избирателей, а затем выдача им бюллетеней для голосования проходили в доброжелательной обстановке. То, что выборы проходили в Центре детского творчества, тоже ощущалось, поскольку его воспитанники встречали избирателей с пес­нями и музыкой. Это придавало людям праздничное настроение.

Пришли голосовать за достойных кандидатов на данный участок известные общественные деятели облас­ти, спортсмены. Среди них 12-кратный чемпион мира по гиревому спорту Евгений Гончаров. Словом, выборы прошли очень демократично. Как наблюдатель высоко оцениваю проведение электоральной кампании. Процесс подсчета голосов также прошел прозрачно, слаженно, быстро. Все происходило у всех на глазах.