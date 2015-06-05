Демократия за рулем

В апреле текущего года на диссовете Акмолинской области рассматривался проступок зам­акима одного из районов. Задержали его сотрудники ДПС поздним вечером под хмельком. Как и положено, освидетельствовали на наличие алкоголя в крови, а затем суд на основании этого документа лишил его водительских прав на три года.Еще несколько лет назад подобный случай назвали бы нонсенсом. Служебное удостоверение служило пропуском и допуском, дающим право на безнаказанность. «Кого остановили, глаза повылазили на затылок, завтра на ковер!» – сколько наб­людалось похожих диалогов между инспектором и «вельможным» нарушителем правил дорожного движения.В конкретном случае заместитель акима без лишних пререканий и угроз сдался на милость гаишникам. Попробуй поднять «хай-вай» или козырять должностью, видеорегистратор запечатлеет во всей красе, а там, глядишь, и по ТВ могут запрос­то показать, прославив на всю страну. Кстати, не агрессивное, адекватное поведение виновника послужило смягчающим обс­тоятельством при определении ему наказания.Помню, как я возмущался, получив от гаишников «секретную» информацию о том, что им категорически запрещено останавливать автотранспорт одного крупного предприятия. Отличались ведомственные машины от других «фирменными» госномерами. Причина табу была абсурдной, но объяснялась прос­то: предприятием руководил уж очень уважаемый человек, перечить которому означало навредить себе. Благо, такая практика постепенно уходит в историю.Наши туристы, возвратившись домой, с восхищением рассказывают о Германии, где абсолютно все перед законом равны. Там даже билет на поезд по блату не возьмешь, не говоря о поведении на дорогах. Все чины, начиная с правительства, в мыслях не допускают вольностей, садясь за руль. Похоже, теперь и мы начинаем жить по цивилизованным правилам.Взять самих полицейских. Их имидж, который они стремятся поднять в глазах населения, страдал прежде всего из-за вседозволенности на дорогах. Одно время было модным на полочке заднего сидения легковушки возить форменную фуражку, особенно этой привычкой увлекался сержантский состав. Картина напоминала игру в шпионов. Цветок – на подоконнике, значит, в доме – засада. Фуражка в машине символизировала причастность водителя, если он находился в гражданской одежде, к органам внутренних дел и намекала: за рулем свои, их, пожалуйста, не трогать.«Своих» за рулем сегодня в полиции нет. Несколько раз приходилось выезжать в командировку на транспорте ДВД. За рулем находились сержанты или офицеры, впрочем, разницы никакой. Вы же в форме да еще из «главка», почему резко сбавляете скорость при виде дорожного патруля, своих же вроде не трогают, задаю им, что называется, провокационный вопрос.– Раньше не трогали, а теперь со своих спрашивают строже, нежели с других участников дорожного движения, – звучал их ответ.Прогресс? Еще какой, уважением к органам правопорядка проникаешься. Оказывается, в работе по повышению имиджа сверхъестественных секретов или усилий нет. Стоило господам полицейским стать на одну ступень с остальным водительским составом, уравняться с ним в правах и обязаннос­тях, как жирный плюс они заслужили.Год назад следователь Шортандинского РОВД был уволен за пьянку за рулем. По суду его лишили водительских прав, автоматически офицер полиции остался без должности. Общественность отреагировала однозначно: нарушил – отвечай, кем бы ты ни был.Хочу обнародовать еще один факт. Участвуя в рейде с сотрудниками ДПС, увидел грубое нарушение ПДД иномаркой, которая на сплошной полосе произвела обгон впереди идущего транспорта. Сержант кинулся было нарушителя останавливать, как неожиданно сделал отмашку.– Почему? – спросили его.– Прокурорские номера, – ответил он.Руководитель рейдовой бригады в чине полковника приказал догнать нарушителя и составить протокол по всей форме. Прокурорские, судейские, акиматовские – все равны, поу­чал подчиненных шеф. С них должен быть двойной спрос за правопорядок на дорoгe. Люди все видят, все знают, ни один закон, кроме экстренных и чрезвычайных ситуа­ций, не позволяет человеку в форме пользоваться служебными привилегиями.Еще одно достижение налицо. Встретить служебный транспорт в выходные или праздничные дни на улицах городов и сел сегодня – также большая редкость. Все чиновники – крупные, средние, мелкие – в нерабочее время резко пересели на личный транспорт. Отошла «лафа» их семьям, когда водители начальствующего состава отвозили детей в садик, школу, забирали их обратно, когда жены ездили на служебных автомобилях по магазинам и салонам красоты. Отдельные чиновники умудрялись даже в отпуск отправляться на персональном государственном транспорте, не говоря уже о многочисленных гостевых визитах.Автору этих строк часто приходилось участвовать в рейдах по использованию гостранспорта в личных целях в Боровской курортной зоне. За неполный световой день набиралось до трех-четырех десятков любителей покататься за счет налогоплательщиков. Кто только среди них не был: работники минис­терств и ведомств из Астаны, судьи, прокуроры, акимы, депутаты Парламента... А вот сотрудников Администрации Пре­зидента – ни одного.В этом учреждении давно установлено железное правило – не путать личные интересы с государственными. В тех же командировках сотрудникам АП запрещено участвовать в гостевых обедах или не оплачивать счета в отелях и гостиницах. В общем, есть с кого брать пример.Последний рейд в Боровской курортной зоне показал: любителей покататься за государственный счет как бабка отшептала. За 6 часов выявлен лишь один «нарушитель». И тот имел при себе командировочное удостоверение по неотложным служебным делам.Любопытный эпизод, касаемый нашей темы, произошел в прошлом году. В корпункт «Казправды» позвонил неизвестный мужчина из Кокшетау и сообщил: приезжайте в самую прес­тижную школу и своими глазами увидите целый автопарк служебных машин городских чиновников. Не поленился, поехал. Добровольный блюститель порядка оказался прав. За несколько минут до начала занятий насчитал 22 престижные иномарки у ворот учебного заведения. И все они были с госномерами.Впечатление такое, будто их хозяева собрались на важный форум. Если б, а то их персональные водители привезли в школу любимых чад чиновников.Недавно решил свой визит по этому же адресу повторить. Удивлению не было границ. Ни одной служебной машины возле школы не обнаружил. Что произошло? Как выяснилось, у подъезда к учебному заведению по всему периметру установили видеокамеры. Смелых использовать государственный транспорт в личных целях больше не находится. За подобную «шалость», на мой взгляд, соизмеримую с бюджетным хищением (бензин, амортизация машины), может последовать строгое наказание.Вот так.