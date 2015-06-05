Демократия за рулем

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Александр КУЗЕННЫЙ
В апреле текущего года на диссовете Акмолинской области рассматривался проступок зам­акима одного из районов. Задержали его сотрудники ДПС поздним вечером под хмельком. Как и положено, освидетельствовали на наличие алкоголя в крови, а затем суд на основании этого документа лишил его водительских прав на три года.
Еще несколько лет назад подобный случай назвали бы нонсенсом. Служебное удостоверение служило пропуском и допуском, дающим право на безнаказанность. «Кого остановили, глаза повылазили на затылок, завтра на ковер!» – сколько наб­людалось похожих диалогов между инспектором и «вельможным» нарушителем правил дорожного движения.
В конкретном случае заместитель акима без лишних пререканий и угроз сдался на милость гаишникам. Попробуй поднять «хай-вай» или козырять должностью, видеорегистратор запечатлеет во всей красе, а там, глядишь, и по ТВ могут запрос­то показать, прославив на всю страну. Кстати, не агрессивное, адекватное поведение виновника послужило смягчающим обс­тоятельством при определении ему наказания.
Помню, как я возмущался, получив от гаишников «секретную» информацию о том, что им категорически запрещено останавливать автотранспорт одного крупного предприятия. Отличались ведомственные машины от других «фирменными» госномерами. Причина табу была абсурдной, но объяснялась прос­то: предприятием руководил уж очень уважаемый человек, перечить которому означало навредить себе. Благо, такая практика постепенно уходит в историю.
Наши туристы, возвратившись домой, с восхищением рассказывают о Германии, где абсолютно все перед законом равны. Там даже билет на поезд по блату не возьмешь, не говоря о поведении на дорогах. Все чины, начиная с правительства, в мыслях не допускают вольностей, садясь за руль. Похоже, теперь и мы начинаем жить по цивилизованным правилам.
Взять самих полицейских. Их имидж, который они стремятся поднять в глазах населения, страдал прежде всего из-за вседозволенности на дорогах. Одно время было модным на полочке заднего сидения легковушки возить форменную фуражку, особенно этой привычкой увлекался сержантский состав. Картина напоминала игру в шпионов. Цветок – на подоконнике, значит, в доме – засада. Фуражка в машине символизировала причастность водителя, если он находился в гражданской одежде, к органам внутренних дел и намекала: за рулем свои, их, пожалуйста, не трогать.
«Своих» за рулем сегодня в полиции нет. Несколько раз приходилось выезжать в командировку на транспорте ДВД. За рулем находились сержанты или офицеры, впрочем, разницы никакой. Вы же в форме да еще из «главка», почему резко сбавляете скорость при виде дорожного патруля, своих же вроде не трогают, задаю им, что называется, провокационный вопрос.
– Раньше не трогали, а теперь со своих спрашивают строже, нежели с других участников дорожного движения, – звучал их ответ.
Прогресс? Еще какой, уважением к органам правопорядка проникаешься. Оказывается, в работе по повышению имиджа сверхъестественных секретов или усилий нет. Стоило господам полицейским стать на одну ступень с остальным водительским составом, уравняться с ним в правах и обязаннос­тях, как жирный плюс они заслужили.
Год назад следователь Шортандинского РОВД был уволен за пьянку за рулем. По суду его лишили водительских прав, автоматически офицер полиции остался без должности. Общественность отреагировала однозначно: нарушил – отвечай, кем бы ты ни был.
Хочу обнародовать еще один факт. Участвуя в рейде с сотрудниками ДПС, увидел грубое нарушение ПДД иномаркой, которая на сплошной полосе произвела обгон впереди идущего транспорта. Сержант кинулся было нарушителя останавливать, как неожиданно сделал отмашку.
– Почему? – спросили его.
– Прокурорские номера, – ответил он.
Руководитель рейдовой бригады в чине полковника приказал догнать нарушителя и составить протокол по всей форме. Прокурорские, судейские, акиматовские – все равны, поу­чал подчиненных шеф. С них должен быть двойной спрос за правопорядок на дорoгe. Люди все видят, все знают, ни один закон, кроме экстренных и чрезвычайных ситуа­ций, не позволяет человеку в форме пользоваться служебными привилегиями.
Еще одно достижение налицо. Встретить служебный транспорт в выходные или праздничные дни на улицах городов и сел сегодня – также большая редкость. Все чиновники – крупные, средние, мелкие – в нерабочее время резко пересели на личный транспорт. Отошла «лафа» их семьям, когда водители начальствующего состава отвозили детей в садик, школу, забирали их обратно, когда жены ездили на служебных автомобилях по магазинам и салонам красоты. Отдельные чиновники умудрялись даже в отпуск отправляться на персональном государственном транспорте, не говоря уже о многочисленных гостевых визитах.
Автору этих строк часто приходилось участвовать в рейдах по использованию гостранспорта в личных целях в Боровской курортной зоне. За неполный световой день набиралось до трех-четырех десятков любителей покататься за счет налогоплательщиков. Кто только среди них не был: работники минис­терств и ведомств из Астаны, судьи, прокуроры, акимы, депутаты Парламента... А вот сотрудников Администрации Пре­зидента – ни одного.
В этом учреждении давно установлено железное правило – не путать личные интересы с государственными. В тех же командировках сотрудникам АП запрещено участвовать в гостевых обедах или не оплачивать счета в отелях и гостиницах. В общем, есть с кого брать пример.
Последний рейд в Боровской курортной зоне показал: любителей покататься за государственный счет как бабка отшептала. За 6 часов выявлен лишь один «нарушитель». И тот имел при себе командировочное удостоверение по неотложным служебным делам.
Любопытный эпизод, касаемый нашей темы, произошел в прошлом году. В корпункт «Казправды» позвонил неизвестный мужчина из Кокшетау и сообщил: приезжайте в самую прес­тижную школу и своими глазами увидите целый автопарк служебных машин городских чиновников. Не поленился, поехал. Добровольный блюститель порядка оказался прав. За несколько минут до начала занятий насчитал 22 престижные иномарки у ворот учебного заведения. И все они были с госномерами.
Впечатление такое, будто их хозяева собрались на важный форум. Если б, а то их персональные водители привезли в школу любимых чад чиновников.
Недавно решил свой визит по этому же адресу повторить. Удивлению не было границ. Ни одной служебной машины возле школы не обнаружил. Что произошло? Как выяснилось, у подъезда к учебному заведению по всему периметру установили видеокамеры. Смелых использовать государственный транспорт в личных целях больше не находится. За подобную «шалость», на мой взгляд, соизмеримую с бюджетным хищением (бензин, амортизация машины), может последовать строгое наказание.
Вот так.

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