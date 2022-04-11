Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Экономика
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК

В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям. Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа.

В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.

В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Болат Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из неё так называемых непродуктивных посредников.

По итогам заседания Комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Экономика
Предел отклонения курса покупки от курса продажи валюты рас…
Экономика
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к га…
Президент , Экономика
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
Политика , Экономика
США максимально старается смягчить действие антироссийских …
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021