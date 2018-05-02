Демонстранты перекрыли дорогу в столичный аэропорт в Армении

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Около двух десятков демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую в ереванский аэропорт "Звартноц". Акция началась около 8:10 по местному времени.В результате там уже застряли несколько десятков машин. На месте присутствует полиция, она пытается убедить демонстрантов освободить проезжую часть. К ним подтягиваются подкрепления.Периодически происходят перепалки с водителями, которые всячески пытаются попасть в аэропорт или едут в город.Вылетающие из Еревана туристы и жители Армении вынуждены добираться до аэропорта пешком от перекрытого в нескольких сотнях метрах демонстрантами перекрестка.1 мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.Его призыв стал ответом на провал избрания на пост премьер-министра в результате голосования "против" Республиканской партии Армении (РПА).