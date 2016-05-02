​Демонстрация искусства

Нынешний Первомай – особенный. Он проходит в год 25-летия Независимости нашей страны и в полной мере демонстрирует достижения казахстанской модели межэтнического согласия, дружбы и взаимопонимания. Об этом говорили участники торжественного собрания, которое прошло в здании Южно-Казахстанского областного русского драматического театра.

– Все успехи и достижения Казахстана – это прежде всего результат великой и нерушимой дружбы всех казахстанцев независимо от их национальной и религиозной принадлежности, – поздравил южан с праздником аким области Бейбут Атамкулов. – Согласие и сплоченность, общая ответственность за судьбу Отечества – стратегические ресурсы успешного развития страны, главные источники силы и уверенности в завтрашнем дне. Сегодня в нашем государстве в мире и согласии живут представители более ста этносов, каждому из которых предоставлены равные возможности возрождения и развития национальной культуры, изучения родного языка. В этом году Первомай совпал с праздником Пасхи. Пользуясь случаем, поздравляю всех православных христиан! Пусть этот святой день наполнится верностью, добротой, любовью и замечательным весенним настроением. Пусть аромат праздничных куличей, тепло и уют домашнего очага напомнят всем нам о главных жизненных, духовных и семейных ценностях.

Южноказахстанцы бережно сохраняют и приумножают обычаи и традиции представителей всех этносов, проживающих в регионе. Лучшим из них в Праздник единства народа Казахстана вручены государственные награды и благодарственные письма. Отмечен и вклад в общее дело руководителей и активистов этнокультурных объе­динений.

Торжественное собрание продолжил праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы, включая хореографические и песенные, работающие при каждом этнокультурном объединении. А их в Южном Казахстане 20. Они помогают этносам изучать языки, чтить традиции, нести в массы музыкальное искусство народов. Такие концерты превращаются в яркий калейдоскоп номеров, позволяя проникнуться духовным наследием этносов, у которых единая страна и общая судьба. Неудивительно, что в этот день постоянно звучала народная мудрость, гласящая, что и богатство, и счастье зиждутся на единстве.