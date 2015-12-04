Демонстрация успеха

– Сегодня мы наблюдаем успешное развитие Казахстана. Причем этот явный прогресс отмечается с момента обретения страной независимости. Очевиден не только экономический прорыв, которому способствует индустриализация промышленности. Внешняя политика республики также отличается продуманными, четкими действиями – налицо успешная интеграции страны в мировое пространство. Как результат: членство Казахстана во всех крупных международных организациях. И прежде всего нужно отметить, что ваша страна добилась всех этих успехов благодаря деятельности авторитетного политика – Президента Нурсултана­ Назарбаева.

Что еще мне хотелось бы отметить – и это, пожалуй, самое главное для граждан – стабильность Казахстана. Во всех сферах – и в экономической, и в социальной, и в политической. В вашей респуб­лике создана возможность для мирного взаимодействия и сосуществования многих народов. Это привлекательная сторона Казахстана и для других стран.

Путь Казахстана – это демонстрация настоящего успеха в современной истории. Поэтому я поздравляю вас! И желаю дальнейшего процветания под руководством такого Лидера.