Без чрезвычайщины, в рамках бюджета

Демонтаж обвалившейся дымовой трубы Петропавловской ТЭЦ-2 продлится до середины сентября, но это не отразится на подготовке объекта к предстоящему отопительному сезону.

Напомним: чрезвычайное проис­шествие (обрушение трубы Петропавловской ТЭЦ-2) обернулось введением режима ЧС в ходе восстановительных и ремонтных работ. На вопрос, зачем понадобилось вводить такой режим, новый аким областного центра Руслан Анбаев ответил так:

– Что дает режим ЧС? В первую очередь он позволяет сократить сроки по заключению договоров с субподрядными организациями на поставку оборудования, которое энергетики будут приобретать за свой счет, бюджетное финансирование выделяться на это не будет.

Главный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов сообщил, что демонтаж трубы продлится до 20 сентября и что эти работы никак не скажутся на подготовке к отопительному сезону. Важнее другой факт: внутренний ремонт второй трубы будет завершен в срок.

А вот третья труба находится в работе. Ее обследование не выявило серьезных проблем. В общем, до наступления холодов две трубы будут полностью готовы к эксплуатации.

– Восстановление дымососного отделения намечено на конец сентября. Но уже в конце августа к запуску подготовят пять котлов, в конце сентября – семь, в конце октября – 10, а первого декабря все 11 котлов будут в полной готовнос­ти, – заверил главный директор АО «Севказэнерго».

– Для стабильного прохождения отопительного сезона нам хватит девяти работающих котлов и двух резервных. В начале октября планируем начать строительство новой трубы высотой 180 метров, – подчеркнул Олег Перфилов.

На главный вопрос: а будет ли будущей зимой тепло в квартирах Петропавловска, главный директор сказал решительное «да». На вопрос: повысится ли из-за увеличенного объема ремонта потребительский тариф, так же решительно ответил «нет».

Следует отметить, что жилой фонд города, подключенный к центральному теплоснабжению, составляет 1 115 домов. На текущий момент к приему тепла технически подготовлено 430 домов (38%). Это даже немного больше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 32,6% (361 дом).

Большое значение имеет уголь. Частный сектор Петропавловска насчитывает 15 тыс. домов. На отопительный период местным жителям потребуется 70 тыс. тонн каменного топлива. Его продажа началась в июне. Горожане покупают в основном шубаркольский и каражыринский уголь.

Сегодня в областном центре имеется 1 000 тонн угля. В пути еще 3 710 тонн (53 вагона).

Был задан вопрос и о том, нужно ли жителям города на всякий пожарный запасаться электрическими обогревателями? Аким Петропавловска Руслан Анбаев предусмотрительно ответил так:

– Любой социальный объект в любом случае должен иметь резервную систему тепло- и энергоснабжения. Никто не застрахован от аварийных ситуаций.

Нужны дизельные генераторы на объектах с большим числом людей. В больницах и школах должно быть резервное отопление и автономное энергоснабжение. Следует предусмотреть это и в рамках бюджета предпринять соответствующие меры.