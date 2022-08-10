Общество , Культура
День Абая отмечают в Казахстане

В Казахстане сегодня, 10 августа, отмечают день Абая, сообщает Kazpravda.kz.

Новый праздник утвердили в 2020 году. В постановлении Правительства отмечалось, что казахстанцы не будут отдыхать в этот день.

Теперь ежегодно День Абая в Казахстане отмечается 10 августа. Именно в этот день в 1845 году родился великий поэт казахского народа. В этом году ему исполнилось бы 177 лет.

Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещённого Ислама.

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма "Қара сөз", состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих "Словах назидания" поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. "Қара сөз" создана Абаем на склоне лет.

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