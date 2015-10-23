День Белой трости

Свежий выпуск
570
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
– Наша главная цель – повышение социальной активности детей. Организовали «Белую трость» незрячие люди, которые смогли стать успешными в разных сферах, – рассказывает он. – Опыт нашей организации подтверждает, что какую бы благоприятную среду ни создало государство, но если человек не хочет учиться самостоятельно ходить по улицам, не желает быть социально активным, ему ничто не поможет.
Поэтому Владимир приехал в Алматы с воодушевляющим мастер-классом. И был приятно удивлен успехами школы им. Островского. Здесь учат детей быть активными, самостоятельно выходить на улицу, становиться подписчиками библиотеки для слепых, учиться на разных курсах. Неудивительно, что многие ее выпускники поступают в вузы, причем за границей. Заместитель директора школы по воспитательной работе Марзия Имамбаева привела пример, когда выпускница нынешнего года незрячая девочка Марина Акентьева решила расширить горизонты своей самостоятельности и поступила в Новосибирский университет на механико-математический факультет. Хотя такая профессия, как принято считать, не предназначена для незрячих, тем более для незрячей девушки.
Поэтому так важно, что этот пример рушит стереотипы. Другая выпускница школы Айгерим Ботаева сейчас учится в Корее. Всего в интернате обучаются 212 учеников. Из них 40% – незрячие дети, остальные слабовидящие. По словам Марзии Кимадиевны, у них много детей, которыми они гордятся. Например, Ерхатом Тажибаевым из 11-го класса. Незрячий мальчик в прошлом году в Беларуси на международном музыкальном конкурсе «Под крыльями Ориона» завоевал Гран-при. Кроме этого, он ездил со своими песнями на фестиваль «Белая трость», организованный в Москве Дианой Гурцкой. Владимир Васкевич признался, что с мастер-классами он объездил много стран СНГ, но впервые сталкивается с таким большим количеством незрячих выпускников, которые учатся в зарубежных вузах и вообще в вузах.
Он провел мастер-класс по мультимобильности. Познакомил ребят с современными гаджетами для незрячих, рассказал о том, как они проводят кругосветные путешествия на яхтах, автостопные путешествия. А также – о бизнес-игре «Деловой город» и других проектах. Уверен, они помогут еще больше мотивировать школьников жить на «полную катушку», подчеркнул Владимир.
По мнению Владимира, поучителен опыт развитых стран, к примеру, Франции, где незрячего школьника могут даже не перевести в старший класс, если его белую трость редко видят на улицах. Ведь это значит, что у него нет мотивации. Сам Васкевич, когда был школьником и учился в селе Верхняя Пышма, редко выходил куда-либо сам. Но, услышав рассказы об успехах таких же, как он, слепых людей, загорелся желанием учиться ориентироваться в пространстве самостоятельно. Благодаря этому после школы он окончил Уральский университет в Екатеринбурге. А нынешним летом ездил автостопом отдыхать в Крым за три тысячи километров!
Количество белой трости на улицах, утверждают специалисты, является не менее важным показателем, чем, к примеру, ВВП страны. Ведь такие цифры свидетельствуют о мощной мотивации, стремлении слепых и слабовидящих людей к полноценной жизни, их социальной активности. Белая трость, по сути, является хорошим учителем и может давать много преимуществ тысячам людей, в силу разных причин оказавшихся ограниченными в своих возможностях.

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Очередной триумф Елены
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Пока не клюнет… «газовый петух»?
Газета, духовность и молодежь
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Под знаком Мастера
Двери в историю
Философия чайных ароматов
А что, если?..
Измените отношение к сайге!
Больше чистоты, больше зелени
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы защитил свой пояс в профессионалах, а в любителях чемпионом мира стал Санжар Ташкенбай
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Когда точность важна
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Больше чистоты, больше зелени
А что, если?..

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]