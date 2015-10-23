День Белой трости Свежий выпуск 570 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

– Наша главная цель – повышение социальной активности детей. Организовали «Белую трость» незрячие люди, которые смогли стать успешными в разных сферах, – рассказывает он. – Опыт нашей организации подтверждает, что какую бы благоприятную среду ни создало государство, но если человек не хочет учиться самостоятельно ходить по улицам, не желает быть социально активным, ему ничто не поможет.

Поэтому Владимир приехал в Алматы с воодушевляющим мастер-классом. И был приятно удивлен успехами школы им. Островского. Здесь учат детей быть активными, самостоятельно выходить на улицу, становиться подписчиками библиотеки для слепых, учиться на разных курсах. Неудивительно, что многие ее выпускники поступают в вузы, причем за границей. Заместитель директора школы по воспитательной работе Марзия Имамбаева привела пример, когда выпускница нынешнего года незрячая девочка Марина Акентьева решила расширить горизонты своей самостоятельности и поступила в Новосибирский университет на механико-математический факультет. Хотя такая профессия, как принято считать, не предназначена для незрячих, тем более для незрячей девушки.

Поэтому так важно, что этот пример рушит стереотипы. Другая выпускница школы Айгерим Ботаева сейчас учится в Корее. Всего в интернате обучаются 212 учеников. Из них 40% – незрячие дети, остальные слабовидящие. По словам Марзии Кимадиевны, у них много детей, которыми они гордятся. Например, Ерхатом Тажибаевым из 11-го класса. Незрячий мальчик в прошлом году в Беларуси на международном музыкальном конкурсе «Под крыльями Ориона» завоевал Гран-при. Кроме этого, он ездил со своими песнями на фестиваль «Белая трость», организованный в Москве Дианой Гурцкой. Владимир Васкевич признался, что с мастер-классами он объездил много стран СНГ, но впервые сталкивается с таким большим количеством незрячих выпускников, которые учатся в зарубежных вузах и вообще в вузах.

Он провел мастер-класс по мультимобильности. Познакомил ребят с современными гаджетами для незрячих, рассказал о том, как они проводят кругосветные путешествия на яхтах, автостопные путешествия. А также – о бизнес-игре «Деловой город» и других проектах. Уверен, они помогут еще больше мотивировать школьников жить на «полную катушку», подчеркнул Владимир.

По мнению Владимира, поучителен опыт развитых стран, к примеру, Франции, где незрячего школьника могут даже не перевести в старший класс, если его белую трость редко видят на улицах. Ведь это значит, что у него нет мотивации. Сам Васкевич, когда был школьником и учился в селе Верхняя Пышма, редко выходил куда-либо сам. Но, услышав рассказы об успехах таких же, как он, слепых людей, загорелся желанием учиться ориентироваться в пространстве самостоятельно. Благодаря этому после школы он окончил Уральский университет в Екатеринбурге. А нынешним летом ездил автостопом отдыхать в Крым за три тысячи километров!

Количество белой трости на улицах, утверждают специалисты, является не менее важным показателем, чем, к примеру, ВВП страны. Ведь такие цифры свидетельствуют о мощной мотивации, стремлении слепых и слабовидящих людей к полноценной жизни, их социальной активности. Белая трость, по сути, является хорошим учителем и может давать много преимуществ тысячам людей, в силу разных причин оказавшихся ограниченными в своих возможностях.



