День без COVID-19

Это сообщение горожане восприняли как добрый знак, дающий надежду на то, что инфекцию можно побороть. Правда, уже на следующий день, 20 августа, зафиксировано четыре новых случая инфицирования, 21 августа – один, 22 августа – снова четыре. Но даже эти значения – минимальны, да и очевидно, что текущие показатели в десятки раз ниже, чем были в разгар вспышки инфекции.

Они свидетельствуют, что все принятые меры со стороны государства и общества по локализации инфекции были не напрасными и принесли свои результаты. По меньшей мере сообща удалось прервать цепочку распространения инфекции и свести заболевание к минимуму. Эту тенденцию можно и нужно сохранить. Естественно, при условии, что люди будут соблюдать элементарные санитарные нормы и правила и выдерживать социальную дистанцию.

Свидетельством того, что эпидемиологическая ситуация в городе с каждым днем улучшается, может служить и тот факт, что в провизорных стационарах свободно 88% койко-мест. Лечебные учреждения сейчас проводят дезинфекцию в опустевших палатах, которые постепенно переходят в режим консервации.

В городском управлении здравоохранения считают, что снижению заражения опасным вирусом способствовала проводимая в городе профилактическая работа. Но это вовсе не значит, что можно пускаться во все тяжкие. Медицинские работники предупреждают, что еще рано расслабляться, и, наоборот, призывают усилить меры предосторожности и скрупулезно соблюдать требования карантина.

До минимальных значений снизились показатели заболевания коронавирусом и в Туркестанской области. Здесь организаторы здравоохранения и непосредственно медицинские работники уже начали подготовку к возможной очередной волне заболевания. Для этого в регионе создан специальный фонд, в нем аккумулируются лекарственные препараты и средства индиви­дуальной защиты, спрос на которые может резко пойти вверх при осенней вспышке простудных заболеваний и коронавируса.

Уже закуплены и доставлены из Турции такие лекарственные средства, как осельтамивир, азит­ромицин, эноксапарин, ривароксабан, меропенем, рокурония бромид. Все эти медицинские препараты на 253 млн тенге пополнили специальный фонд и отправлены на склады.

– По поручению акима области Умирзака Шукеева в больницах и аптеках пополняется запас лекарственных средств, – прокомментировал руководитель областного управления общественного здравоохранения Марат Пашимов. – Мы сделали запас наиболее востребованных антикоагулянтов, антибиотиков и препаратов для облегчения сос­тояния больного в период искусственной вентиляции легких. Все эти лекарственные средства имеют срок действия до 2023 года. Специальный лекарственный фонд, который мы сейчас формируем, поможет нам в случае, если прогнозы подтвердятся и мы столкнемся со второй волной коронавирусной инфекции.

Марат Пашимов считает, что эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В общей сложности 3 193 человека заразились коронавирусной инфекцией, 85% из них выписаны из стационаров.

Еще одна приятная новость – для облегчения работы службы скорой медицинской помощи области спонсоры подарили региону 20 автомашин Chevrolet Damas. Каждый автомобиль оснащен портативным аппаратом ИВЛ, пульсоксиметром, дефибриллятором и ЭКГ. Весь транспорт распределили в районные и городские больницы области.

Медицинская гуманитарная помощь прибыла в регион также из Германии и Украины. Груз состоит из медицинских масок, лекарственных препаратов «Меропенем» и «Левофлоксацин». В общей сложнос­ти поступило 140 тыс. упаковок этих препаратов. Их будут отгружать в больницы и поликлиники по мере необходимости, а за распределением установлен контроль со стороны департамента по противодействию коррупции. Сразу же при получении гуманитарной помощи на всех препаратах ставится специальная печать с надписью «бесплатно».

Центральная больница Кентау пополнилась аппаратом искусственного дыхания стоимостью 15 млн тенге. Шесть современных устройств на общую сумму 92 млн тенге закупил и бесплатно распределил в районные и городские больницы региона один из благотворительных фондов. Исполняющий обязанности главного врача Кентаус­кой центральной городской больницы Асылбек Утебаев от имени коллектива больницы и всех горожан выразил благодарность меценатам за помощь. Теперь в лечебном учреждении 13 дыхательных аппаратов.