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День без COVID-19
Любовь Доброта

Это сообщение горожане восприняли как добрый знак, дающий надежду на то, что инфекцию можно побороть. Правда, уже на следующий день, 20 августа, зафиксировано четыре новых случая инфицирования, 21 августа – один, 22 августа – снова четыре. Но даже эти значения – минимальны, да и очевидно, что текущие показатели в десятки раз ниже, чем были в разгар вспышки инфекции.

Они свидетельствуют, что все принятые меры со стороны государства и общества по локализации инфекции были не напрасными и принесли свои результаты. По меньшей мере сообща удалось прервать цепочку распространения инфекции и свести заболевание к минимуму. Эту тенденцию можно и нужно сохранить. Естественно, при условии, что люди будут соблюдать элементарные санитарные нормы и правила и выдерживать социальную дистанцию.

Свидетельством того, что эпидемиологическая ситуация в городе с каждым днем улучшается, может служить и тот факт, что в провизорных стационарах свободно 88% койко-мест. Лечебные учреждения сейчас проводят дезинфекцию в опустевших палатах, которые постепенно переходят в режим консервации.

В городском управлении здравоохранения считают, что снижению заражения опасным вирусом способствовала проводимая в городе профилактическая работа. Но это вовсе не значит, что можно пускаться во все тяжкие. Медицинские работники предупреждают, что еще рано расслабляться, и, наоборот, призывают усилить меры предосторожности и скрупулезно соблюдать требования карантина.

До минимальных значений снизились показатели заболевания коронавирусом и в Туркестанской области. Здесь организаторы здравоохранения и непосредственно медицинские работники уже начали подготовку к возможной очередной волне заболевания. Для этого в регионе создан специальный фонд, в нем аккумулируются лекарственные препараты и средства индиви­дуальной защиты, спрос на которые может резко пойти вверх при осенней вспышке простудных заболеваний и коронавируса.

Уже закуплены и доставлены из Турции такие лекарственные средства, как осельтамивир, азит­ромицин, эноксапарин, ривароксабан, меропенем, рокурония бромид. Все эти медицинские препараты на 253 млн тенге пополнили специальный фонд и отправлены на склады.

– По поручению акима области Умирзака Шукеева в больницах и аптеках пополняется запас лекарственных средств, – прокомментировал руководитель областного управления общественного здравоохранения Марат Пашимов. – Мы сделали запас наиболее востребованных антикоагулянтов, антибиотиков и препаратов для облегчения сос­тояния больного в период искусственной вентиляции легких. Все эти лекарственные средства имеют срок действия до 2023 года. Специальный лекарственный фонд, который мы сейчас формируем, поможет нам в случае, если прогнозы подтвердятся и мы столкнемся со второй волной коронавирусной инфекции.

Марат Пашимов считает, что эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В общей сложности 3 193 человека заразились коронавирусной инфекцией, 85% из них выписаны из стационаров.

Еще одна приятная новость – для облегчения работы службы скорой медицинской помощи области спонсоры подарили региону 20 автомашин Chevrolet Damas. Каждый автомобиль оснащен портативным аппаратом ИВЛ, пульсоксиметром, дефибриллятором и ЭКГ. Весь транспорт распределили в районные и городские больницы области.

Медицинская гуманитарная помощь прибыла в регион также из Германии и Украины. Груз состоит из медицинских масок, лекарственных препаратов «Меропенем» и «Левофлоксацин». В общей сложнос­ти поступило 140 тыс. упаковок этих препаратов. Их будут отгружать в больницы и поликлиники по мере необходимости, а за распределением установлен контроль со стороны департамента по противодействию коррупции. Сразу же при получении гуманитарной помощи на всех препаратах ставится специальная печать с надписью «бесплатно».

Центральная больница Кентау пополнилась аппаратом искусственного дыхания стоимостью 15 млн тенге. Шесть современных устройств на общую сумму 92 млн тенге закупил и бесплатно распределил в районные и городские больницы региона один из благотворительных фондов. Исполняющий обязанности главного врача Кентаус­кой центральной городской больницы Асылбек Утебаев от имени коллектива больницы и всех горожан выразил благодарность меценатам за помощь. Теперь в лечебном учреждении 13 дыхательных аппаратов.

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