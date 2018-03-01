День благодарности отмечает Казахстан

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Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности, приуроченный ко дню образования АНК, сообщает Kazpravda.kz
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Напомним, 14 января 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев своим указом учредил в стране новый праздник – День благодарности, который отныне отмечается 1 марта, в день образования Ассамблеи народа Казахстана.
Празднование Для благодарности было предложено Главой государства на юбилейной сессии АНК, посвященной 20-летию ее создания.
Елбасы отметил, что общая историческая судьба этнических групп, населяющих современный Казахстан, позитивно отразилась на менталитете народа, его жизненных представлениях и устремлениях, сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы.
"Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу", – сказал Глава государства.
День благодарности призван стать Великим днем патриотизма, дружбы, культурного разнообразия. В рамках празднования этой даты в ряде регионов страны запланированы масштабные республиканские акции.