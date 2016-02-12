​День дипломата

Выступивший перед гостями Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Респуб­лике Казахстан Михаил Бочарников рассказал о славных страницах истории российской дипломатии и роли российских дипломатов в продвижении национальных интересов страны, поддержании международного мира и стабильности. Было зачитано поздравление председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором, в частности, говорится: «Этот праздник символизирует преемственность и сохранение лучших традиций российской дип­ломатии, которая всегда отличалась высочайшим профессионализмом и преданным служением Отчизне. Мы высоко ценим союзнические отношения и стратегическое партнерство, которые сложились между нашими странами. Уверен, что они будут и впредь плодотворно развиваться в духе нашей многовековой дружбы и добрососедства».

Праздник дипломатического работника был установлен Указом Президента Российской Федерации 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Минис­терства иностранных дел России. На этот день 1549 года приходится наи­более раннее упоминание о Посольском приказе – первой в истории России государственной структуре, призванной заниматься иностранными делами.