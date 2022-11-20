Слухи о "нарушениях на избирательных участках" прокомментировали в Генпрокуратуре

В социальной сети Facebook опубликован пост о том, что в Караганде представители прокуратуры вмешиваются в деятельность наблюдателей от общественного фонда "Еркіндік қанаты".

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Генеральная прокуратура Казахстана не зарегистрировала к текущему часу нарушений на президентских выборах, сообщил официальный представитель ведомства Азамат Сергазин во время телемарафона "Наша страна – наш выбор!", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"День голосования, как и электоральная кампания, проходит в целом в спокойной обстановке. Прокуроры на местах продолжают обеспечивать надзор за соблюдением выборного законодательства. К текущему часу каких-либо нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий не зафиксировано. Также обращений, связанных с выборами, на момент начала голосования в органы прокуратуры не поступало. Вместе с тем в социальных сетях отдельными пользователями распространяется информация о якобы имевших место нарушениях на избирательных участках, которые в ходе проверки не находят подтверждения", – сообщил спикер.

К примеру, Азамат Сергазин отметил, что в социальной сети Facebook опубликован пост о том, что в Караганде представители прокуратуры вмешиваются в деятельность наблюдателей от общественного фонда "Еркіндік қанаты". Надзорный орган установил, что эта информация не соответствует действительности.

Официальный представитель Генпрокуратуры напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.