День государственных символов Казахстана в Усть-Каменогорске отметили автопробегом

День государственных символов РК в Усть-Каменогорске отметили автопробегом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Yk-news.kz.
Сообщается, что стартовавшая с одной из площадей города автоколонна проехала по центральным улицам с вывешенными из окон машин флагами Казахстана. Число флагов равнялась 25, что символизирует 25-летие независимости нашей страны.
Примечательно, что все машины колонны – отечественного производства: были выпущены с конвейера местного автозавода "АЗИЯ АВТО".
"Подобные мероприятия проводятся в областном центре уже не в первый раз и успели стать доброй традицией", -– отметили в издании.
Напомним, что государственные символы
Республики Казахстан – флаг, герб и гимн были утверждены 4 июня 1992 года.