День государственных символов Казахстана в Усть-Каменогорске отметили автопробегом

Культура
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Талгат Исенов
День государственных символов РК в Усть-Каменогорске отметили автопробегом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

Сообщается, что стартовавшая с одной из площадей города автоколонна проехала по центральным улицам с вывешенными из окон машин флагами Казахстана. Число флагов равнялась 25, что символизирует 25-летие независимости нашей страны.

Примечательно, что все машины колонны – отечественного производства: были выпущены с конвейера местного автозавода "АЗИЯ АВТО".

"Подобные мероприятия проводятся в областном центре уже не в первый раз и успели стать доброй традицией", -– отметили в издании.

Напомним, что государственные символы Республики Казахстан – флаг, герб и гимн были утверждены 4 июня 1992 года.

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