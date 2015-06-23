День и ночь на посту

Олег ТАРАН
Представители руководства МВД, ветераны правоохранительной системы возложили цветы к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. Минутой молчания они почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. А за 23 года в борьбе с преступностью свои жизни отдали 736 и получили ранения 1 975 человек.
Затем состоялась церемония вручения министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым лейтенантских погон наиболее достойным выпускникам вузов МВД РК, а также принятие присяги административными государственными служащими ведомства. Завершилось мероприятие торжественным маршем сотрудников столичного гарнизона полиции и Национальной гвардии.
После этого, согласно сложившейся традиции, все участники празднества собрались в клубе МВД на торжественное собрание. Здесь в праздничной обстановке глава ведомства поздравил сотрудников с профессиональным праздником и пожелал им успехов в работе.
– Этот праздник – дань уважения профессионализму и мужеству сотрудников органов внутренних дел, лучшим традициям служения Родине и народу, которые закладывались многими поколениями защитников правопорядка, – отметил К. Касымов. – И сегодня казахстанские полицейские ведут непримиримую борьбу с преступностью, обеспечивают охрану общественного порядка, стоят на защите конституционных прав и свобод граждан.
Министр подчеркнул, что решение значимых и ответственных государственных задач требует от всех сотрудников полиции безупречных служебных и личных качеств. Он выразил уверенность, что они будут и впредь образцово и самоотверженно исполнять служебный долг. Особая благодарность была выражена ветеранам органов внутренних дел за их весомый вклад в воспитание молодого поколения и сохранение славных традиций казахстанской полиции.
Приказом министра ряд полицейских награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». Отличившимся также вручены почетные грамоты и присвоены досрочные звания. Всего поощрены 572 сотрудника Центрального аппарата и территориальных подразделений ОВД.

