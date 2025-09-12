Эту дату отмечают с 2005 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Казахстанские кинематографисты принимают поздравления в честь профессионального праздника. Для многих ценителей искусства это событие также становится поводом обратиться к уникальному культурному наследию страны, запечатленному на пленке, сообщает Kazpravda.kz

В 1938 году на экраны вышел первый полнометражный фильм «Амангелді», повествующий о подвиге Амангельды Иманова. Режиссером картины выступил Марк Левин, а роль Амангельды сыграл актер Елубай Омирзаков. Дальнейшее развитие казахского кино пришлось на годы Второй мировой войны. Киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм» начали работать в Алматы.

12 сентября 1941 года в Алматы съемками фильмов занялась студия художественных и документальных фильмов. Потом она была переименована в «Казахфильм», позже известная как киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

За более чем 90-летнюю историю казахское кино сохранило бесценное наследие ветеранов и сегодня продолжает развиваться благодаря труду нового поколения режиссёров и актёров.

Казахстанская кинематография имеет богатую историю, начиная с немого кино и заканчивая современными блокбастерами - от классических фильмов, таких как «Кыз Жибек» и «Ангел в тюбетейке», «Наш милый доктор», «Конец атамана» до современных драм и комедий - всегда отражала дух времени, национальные ценности и уникальный взгляд на мир.

В 2005 году Бауыржан Ногербек, ставший главой Союза кинематографистов Казахстана, предложил утвердить 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор этот праздник отмечают ежегодно.

Сегодня отечественная киноиндустрия активно развивается, привлекая талантливых режиссеров и актеров, осваивая новые технологии и создавая фильмы, которые находят отклик у широкой аудитории. Отечественные фильмы получают награды на международных кинофестивалях и выходят на крупных платформах, таких как Netflix и Amazon. Это новая веха в истории казахского кино, свидетельствующая о признании и широком распространении национального искусства во всём мире.

День казахстанского кино – это праздник, который объединяет творческих людей, способствует сохранению культурной памяти и вдохновляет на создание новых шедевров.