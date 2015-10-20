День наставника Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Торжественное чествование наставников с вручением им благодарственных писем и премий проводится раз в два года с целью популяризации опыта, а также повышения статуса человека труда. Очередное такое мероприятие на днях прошло в областном театре драмы им. Т. Ахтанова.

Главными критериями при отборе лучших наставников стало число учеников и их продвижение по службе, отзывы от подопечных и руководства подразделения. Кроме того, делегаты на корпоративный День наставника подбирались из наиболее подготовленных сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами и имеющих стабильные показатели в работе.

Так, к примеру, одним из лучших наставников признан Бауржан Утемисов. За 28 лет работы на предприятии он прошел путь от дробильщика до заместителя директора Донского ГОКа. Награды лучшим вручил президент АО «ТНК «Казхром» Виктор Тиль.



