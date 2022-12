День «не до смеха» Свежий выпуск Динара ЮСУПОВА

Из старого арсенала разве что и осталось: «А у вас спина белая». Да и то не факт, что ее правильно поймут. Вдруг подумают, что это… как бы поделикатней сказать – расизм наоборот. Способность превращать бытовой повод не в шутку, а в скандал международного масштаба – пугающий симп­том. И уже смешные гоголевские персонажи – поссорившиеся из-за пустяка Иван Иванович с Иваном Никифоровичем – представляются угрожающей предтечей – диагнозом развитого «общества потребления».

Ну почему они не поджарили этот чертов бифштекс Джереми Кларксону! В итоге – голодный ведущий Top Gear – наверное, последний из могикан британского юмора; убитый проект; огорченные и злые зрители в двухстах странах мира. И налицо – народный рейтинг зашкаливающей популярности программы – собранный за несколько дней миллион подписей со всего света в поддержку ведущего. Их на танке доставил в офис Би-би-си гонщик программы Стиг.



Пит-стоп у бифштекса

Думаю, многие зрители, как и я, до последнего ждали: вот-вот все разрулится и выяснится, что это такой ход, такая затянувшаяся шутка команды, над которой вскоре, ну, например, 1-го апреля все посмеются. Ан нет.

Я ничего не понимаю в машинах, но почему-то пришло понимание, что этот pit stop, кстати, дословно – «остановка над ямой», в этом случае – у бифштекса – полный финиш. В общем, грохнули лучшую программу всех времен и народов. Конечно, можно найти Джереми замену и продолжить сезоны Top Gear, но это уже будет совсем другая передача. Тем более если соведущие Кларксона Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд тоже уйдут из программы. Видела я эти суррогаты Top Gear с другими ведущими: не катит. Лично мне сыновья уже скачали прошлые сезоны. Так что, дождусь их возвращения...

Но подрыв телекомпании на бифштексе стал куда разорительнее, чем сумма, сэкономленная на горячем ужине для съемочной группы программы. Эмили – дочь Кларксона, сразу взмолилась и попросила Би-би-си вернуть папу в проект, потому что тот стал околачиваться на кухне и готовить. А Нэнси, 11-летняя дочь премьер-министра Дэвида Кэмерона, объявила голодовку, требуя вернуть Кларксона в программу. И хотя голодовала она всего 5 минут, акция состоялась.

Впрочем, это были еще попытки шутить. А вот и не шутки: по данным британского издания The Daily Mail, ежегодный доход Би-би-си от трансляции программы Top Gear в 214 зарубежных странах превышал 74 млн. долларов. Еще по 11 млн. долларов прибыли приносили продажи журнала Top Gear Magazine и шоу-программы с участием ведущих. Прибыль же от продажи Top Gear на DVD оценивается в 4 млн. долларов.

Теперь же не шуточно, по-взрослому стали нарастать и общественные страсти. Как также написала Daily Mail, после увольнения Кларксона на e-mail генерального директора BBC поступило письмо с угрозами. Теперь Тони Холла и его супругу Синтию круглосуточно охраняют сотрудники элитного подразделения Скотланд-Ярда.

Зрители-болельщики-поклонники Кларксона недоумевают: ну что за экономия на спичках, то бишь на бифштексах. Ну, сказали бы, что у британской телерадиокорпорации финансовые проблемы, так, наверное, они бы не только миллион подписей, но и миллион фунтов стерлингов собрали. Скинулись бы, чтобы и на ужин ведущим, и на гонорар хватило.

Теперь Джереми катается на велосипеде и рассматривает предложения. Как представляется, со всего мира.



Голодное брюхо к учению глухо

Впрочем, не у всех конфликтов есть веселые и адекватные альтернативы. На минувшей неделе более серьезные митинги прошли в Канаде. Студенты протестовали против сокращения бюджета. Молодежь возмущена проводимой властями провинции Квебек политикой жесткой экономии. Напомню, запланированные бюджетные сокращения на образование, здравоохранение и социальное обеспечение оцениваются более чем в 700 млн. долларов. Как рассказала в эфире канала RT одна из активисток движения Нора Лорето, за несколько предыдущих лет из бюджета Квебека было изъято около 7 млрд. долларов. И принимаются все новые постановления о сокращениях в различных секторах экономики провинции. Многие акции проводятся общественными движениями и профсоюзами, но последние пару недель на улицы выходят студенты, а ответные меры полиции носят крайне агрессивный характер.

По данным зарубежных СМИ, на акции протеста в Монреале и Квебеке вышли тысячи студентов. Но с протестующими не церемонились. Власти объявили марш незаконным, и для его разгона применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Впрочем, студенты не отступают и грозятся продолжать протесты до тех пор, пока власти не прекратят политику жесткой экономии.

Надо сказать, что политика жесткой экономии, символом которой многие считают Ангелу Меркель, не пришлась по вкусу в большинстве стран Европы. Против затягивания поясов практически регулярно вспыхивают протесты не только в испытывающей огромные проблемы Греции, но и в находящихся в лучшем положении Италии, Португалии, Испании. При этом правоту улиц уже приходится признавать и политикам, и экономистам.



Какие шутки, когда QE!

На днях ведущее экономическое издание Financial Times поделилось с читателями мнением директора по инвестициям хедж-фонда Guggenheim Partners Cкотта Минерда о текущей экономической ситуации. Процитирую по сайту vestifinance.ru: «Новая монетарная парадигма, скорее всего, приведет к постоянному ухудшению уровня жизни для многих будущих поколений». Как отмечает автор, возможно, появляющаяся перспектива синхронного с Японией подъема глобальной экономики, всего лишь иллюзия. Монетарная иллюзия. Нельзя кризис залить деньгами.

Об этом неустанно говорят экономисты, в числе которых многие нобелевские лауреаты. Куда важнее, считают они, в современной экономике становится фактор социальный. «Стоит ли напоминать о том, что власти различных стран с момента финансового кризиса так и не смогли добиться каких-либо серьезных успехов в плане структурных реформ, которые могли бы повысить производственные мощности экономики в глобальном масштабе, улучшить спрос и занятость?» – задается вопросом автор публикации, говоря о политике количественного смягчения QE, которую сейчас проводит ЕЦБ. Он также прогнозирует, что эта политика со временем приведет к более низким производственным показателям экономики и более низкому уровню жизни.

Также весьма скептически несколько ранее, отмечая те же фундаментальные проблемы монетарной политики смягчения, высказался и основатель Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллер. «Фактически своей монетарной политикой ФРС раздает деньги миллиардерам в надежде на то, что они будут тратить их и создавать рабочие места. Но до сих пор эта политика не показала реальных результатов. За последние пять лет она так и не привела к существенным изменениям на рынке труда». Кстати, его статья полуторагодовалой давности о политике QE в русской версии назвалась так: «ФРС грабит бедных, помогает богатым».

Экономисты признают, что последствия новой монетарной парадигмы еще до конца не поняты. Cкотт Минерд в статье, цитируемой vestifinance.ru, приводит наглядный пример: «пока фондовые индексы США показывают новые максимумы, реальный усредненный доход американских домохозяйств сейчас на 9% ниже, чем в 1999 году, когда этот показатель достиг своего максимума». А доклад Bank of America Merrill Lynch, по его мнению подтверждает, что «программы QE и ассоциированные с ними валютные девальвации не приводят к повышению объемов глобального производства. Долгосрочные последствия новой монетарной парадигмы, скорее всего, приведут к перманентному ухудшению уровня жизни для многих будущих поколений, при этом создавая ложную иллюзию восстановления экономического процветания».



Народная экономия против ложных иллюзий роста

Ну чем еще радуют финансисты и экономисты Запада? Пожалуй, лишь намеком на дальнейшую замену сочных бифштексов холодной позавчерашней нарезкой. Так, Банк Англии – ссылка на издание The Wall Street Journal – предупредил о нестабильности финансовых рынков, которые склонны к резким колебаниям. Последние тренды, в том числе слабые обороты торгов, могут спровоцировать повышенную волатильность и подорвать финансовую стабильность, это опасение содержалось в заявлении Комитета по финансовой политике Банка Англии. Опасениями поделился и Банк международных расчетов, отметив, что рынок корпоративных бондов становится все более уязвимым.

А что население? Люди, пожалуй, все более склоняются к своей политике экономии, отвечая на политику жесткой экономики. И здесь почти по Пушкину: не нужно золота, или бондов ему, когда простой продукт имеет. Вот все к той же Британии: в Министерстве предпринимательства, инноваций и ремесел страны сделали вывод, что соотечественики все чаще пытаются сэкономить, стараясь выторговать для себя скидки по всевозможным товарам и услугам. Вывод сделан на основании исследования компании GfK, которой министерством было поручено изучить потребительский рынок. Как выяснилось, более половины респондентов заявили, что всегда пытаются договориться о более низкой цене при покупках более чем на 100 фунтов стерлингов. Эксперты, анализировавшие исследование, не склонны паниковать и считают, что в таком подходе нет ничего предосудительного. Это всего лишь «примета времени». Вопрос – насколько долгосрочного времени?

Очевидно, Джереми ничего об этом исследовании не знал. Иначе бы присоединился к мнению со­отечественников и, отшутившись, съел бы холодную нарезку. В итоге бы администратор отеля не побежал жарить бифштекс, программа бы вышла в срок. И 1-го апреля у нас у всех бы было на один повод больше посмеяться или улыбнуться. Джереми, он хороший парень, несмотря на его прескверную репутацию. Вот такой парадокс. И он лучше других понимает, что бывают ситуации, в которых лучше рассмеяться, чем подраться. Он это столько лет демонстрировал в своей программе.

...А мне почему-то вдруг вспомнилась чудесная сказка Джеймса Крюса про проданный смех. Она о мальчике-сироте Тиме Талере, который променял свой бесценный дар заразительного смеха на способность выигрывать любое пари. Но лишившись смеха, он потерял способность противостоять невзгодам. И несмотря на приобретенные несметные богатства, лишился чувства счастья. Неравнозначная замена. Поэтому, как говорил «тот самый Мюнхгаузен», «Улыбайтесь, господа! Ибо самые большие глупости в мире делаются с серьезным выражением лица».