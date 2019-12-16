День независимости отмечают в Казахстане

16 декабря казахстанцы празднуют главный национальный праздник страны – День независимости, сообщает Kazpravda.kz.
28 лет назад Верховный Совет Казахской ССР принял Конституционный закон "О государственной Независимости Республики Казахстан". Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.
Политика Казахстана направлена на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства. Казахстан является членом ООН и ее ведущих специализированных учреждений, других международных организаций. Член Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, инициатор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В преддверии праздника были награждены выдающиеся граждане Казахстана: деятели культуры, искусства, спорта, политики.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в ходе торжественного собрания, посвященного 28-летию суверенитета.
"Благодаря взвешенной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наше поколение превратило в реальность великую мечту нашего народа. Наши предки оставили нам богатую землю. Быть верными их заветам – наш священный долг. Подвиги героев, сражавшихся и проливавших кровь за свободу своего народа, не забудутся никогда", – заявил Президент Казахстана.
По всей стране в этот день пройдут праздничные мероприятия и концерты. По традиции мероприятия завершатся салютом.
