День независимости отмечают в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
16 декабря казахстанцы празднуют главный национальный праздник страны – День независимости, сообщает Kazpravda.kz.   

28 лет назад Верховный Совет Казахской ССР принял Конституционный закон "О государственной Независимости Республики Казахстан". Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.

Политика Казахстана направлена на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства. Казахстан является членом ООН и ее ведущих специализированных учреждений, других международных организаций. Член Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, инициатор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В преддверии праздника были награждены выдающиеся граждане Казахстана: деятели культуры, искусства, спорта, политики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в ходе торжественного собрания, посвященного 28-летию суверенитета. 

"Благодаря взвешенной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наше поколение превратило в реальность великую мечту нашего народа. Наши предки оставили нам богатую землю. Быть верными их заветам – наш священный долг. Подвиги героев, сражавшихся и проливавших кровь за свободу своего народа, не забудутся никогда", – заявил Президент Казахстана.

По всей стране в этот день пройдут праздничные мероприятия и концерты. По традиции мероприятия завершатся салютом.

