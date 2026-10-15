День ООН отметили в Астане

Выставка «GLOCAL: Глобальные цели. Судьбы людей» – проект, реализованный Представительством ООН в Казахстане совместно с Национальным музеем. В экспозиции представлено 30 портретов и личных историй казахстанцев из разных регионов страны. Их судьбы – свидетельство того, как глобальные Цели устойчивого развития воплощаются в конкретных делах, меняющих жизнь людей и местных сообществ.

Участие в открытии экспозиции приняли первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, представители дипломатического корпуса, а также сами герои выставки.

Как отметил Ержан Ашикбаев, в условиях растущей неопределенности и все более взаимо­связанных глобальных вызовов цели и принципы Устава ООН остаются по-прежнему актуальными. Казахстан неизменно подтверждает твердую приверженность центральной роли организации в решении ключевых вопросов мира и безопасности, а также поддерживает усилия, направленные на повышение эффективности данной международной структуры.

Эти международные обязательства, акцентировал вице-министр, тесно связаны с проводимой в Казахстане внутренней трансформацией. Наша страна приступила к глубоким политическим преобразованиям в ответ на запрос общества, а также на возникающие вызовы.

Новая Конституция укрепляет основы устойчивого развития республики, опираясь на принципы человекоцентричности и ответственности. В эффективном многостороннем сотрудничестве Казахстан видит возможность для реализации национальных задач развития. И ООН на протяжении всего периода независимости была и остается ценным партнером нашей страны в этих вопросах.

– Устойчивое развитие занимает центральное место в парт­нерстве республики с ООН. Государство интегрировало Цели устойчивого развития в национальную повестку, включив их целевые показатели в документы госпланирования, в том числе в Нацио­нальный план развития Рес­публики Казахстан до 2029 года. Тема нынешней выс­тавки подчеркивает важность взаимосвязи этой глобальной повестки с национальными прио­ритетами и конкретными действиями на уровне регионов, городов и сельских населенных пунктов, – подчеркнул Ержан Ашикбаев.

Важной вехой партнерства нашей страны с организацией стало создание по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Сейчас рассматривается еще одна важная инициатива казахстанского лидера – учреждение под эгидой ООН Международной водной организации.

Особое значение для взаимодействия РК и ООН имеет и нынешний год, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития. Замглавы МИД РК также поблагодарил государства – члены ООН за поддержку другого важного предложения Президента Касым-Жомарта Токаева – объявить 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

Ержан Ашикбаев отметил: эти инициативы отражают человекоцентричный подход Казахстана к решению современных проблем, подчеркивая, что миротворчество, диалог и сотрудничество выступают ответом на сложные вызовы нашего времени. Страна продолжит тесно сотрудничать с системой ООН и международными партнерами в целях укрепления взаимодействия и продвижения общих задач.

В свою очередь Саранго Раднарагча подчеркнула, что Казахстан на протяжении многих лет остается надежным партнером ООН. Она также напомнила: помимо центра по ЦУР в Алматы также ведется работа по созданию Центра цифровых решений ЭСКАТО. В рамках прошедшего в Астане в этом году Регионального экологического саммита были запущены пять региональных программ совместно с ООН. Отметила она и совместную работу в рамках Международного года добровольцев, инициативу которого Казахстан продвигал на глобальном уровне.

– Эти важные инициативы ­Президента Касым-Жомарта Токаева­ и Правительства отражают растущую роль Казахстана как связующего звена регионального сотрудничества и активного сторонника устойчивого развития, – отметила постоянный координатор ООН в РК. – В 2026 году Казахстан вступил в новый этап развития, приняв новую Конституцию, определяющую новую модель государственного управления, обновленное видение будущего страны и защиты прав человека. В рамках Рамочной программы сотрудничества ООН будет содействовать воплощению этого видения в жизнь.

Вместе с тем она подчеркнула, что истинная ценность международного сотрудничества измеряется тем, каким образом оно меняет жизнь людей: как расширяется доступ к качественному образованию, медицинской помощи, обеспечивается безопас­ность и так далее. Именно так глобальные обязательства превращаются в конкретные действия на местах, и именно об этом рассказывает выставка GLOCAL.

Поэтому Саранго Раднарагча призвала в этот День ООН чествовать не только идеалы, которые нас объединяют, но и людей, которые претворяют их в жизнь.

Выставка GLOCAL охватывает пять взаимосвязанных направлений ЦУР – Планета, Процветание, Люди, Мир и Партнерство. В экспозиции представлены истории людей, которые своим профессиональным или общественным вкладом приближают достижение Целей устойчивого развития и сами становятся катализаторами конкретных позитивных изменений, заложенных в этой глобальной повестке на локальном уровне.

Герои выставки – ученые, сохраняющие биоразнообразие, молодые изобретатели, предлагающие экологические решения, педагоги, медицинские работники, предприниматели, казахстанский миротворец ООН и многие другие. Таким образом экспозиция раскрывает взаимосвязь между охраной окружающей среды, инновациями, здравоохранением, образованием, равными возможностями, правами человека и сотрудничеством.