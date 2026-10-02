День осенний, бор сосновый...

Статьи,Природа и мы
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В лес приходят за тишиной, здоровьем и вдохновением

фото Светланы Артюшиной

Здесь время будто замедляет свой бег, подчиняясь неспешному ритму природы. Выходя на опушку бора, первое, что ощущаешь, – это густой, смолистый аромат. Воздух здесь кажется гуще и слаще городского, он буквально «пьется» глотками. Смесь запахов хвои, нагретой солнцем коры и диких трав создает уникальный коктейль, который больше нигде невозможно найти.

Тишина леса обволакивает с головой, но она не мертвая – она живая. Слышно только как ветер играет в кронах вековых сосен, создавая тот самый неповторимый «шум хвои», который успокаивает нервы и настраивает на философский лад. Где-то вдалеке стучит дятел, перекликаются синицы – кажется, что лес разговаривает с тобой на своем языке.

Прогулка по бору – это своего рода путешествие сквозь время. Высокие, стройные деревья, словно стражи, выстроились в ряд. Их янтарные стволы, теплые на ощупь, хранят следы дождей, солнца и ветров. Каждое дерево – это живая история, насчитывающая сотни лет. Некоторые сосны здесь помнят времена, когда город только начинал свой путь, и видели, как менялись поколения людей. Под ногами мягкий ковер из опавшей хвои, пружинящий шаг. Сквозь нее то тут, то там проглядывают кучки шляпок грибов. Их много. Любители тихой охоты набирают полные ведра и корзинки груздей и валуев. В лучах солнца, пробивающихся сквозь ветви, кружатся золотые пылинки, создавая ощущение волшебства и сказки.

Семейчане давно знают цену этому месту. Обязательно привозят гостей подышать хвойным воздухом, а зимой покататься на лыжах или скатиться с горки. Уникальный сосновый бор – это естественный санаторий под открытым небом. Фитонциды, которые выделяют деревья, очищают воздух и помогают при заболеваниях дыхательных путей, укрепляют иммунитет и даже успокаивают нервную систему. Поэтому здесь так много людей, которые приходят на «лесные пробежки», делают дыхательную гимнастику или нахаживают 10 тыс. шагов перед рабочим днем, вдыхая полной грудью целебный воздух. Для пожилых людей бор – это место встреч и воспоминаний, для молодежи – уголок уединения и романтики, а для детей – настоящая площадка для игр, открытий и экологического воспитания.

Постепенно углубляясь в лес, замечаешь, как меняется свет. Он становится мягче, приглушеннее, словно лес бережно укрывает тебя от яркого солнца. Вот на поляне раскинулись кусты дикой смородины и малины, а вдалеке виднеется водная гладь Иртыша, где вода кажется черной из-за отражения сосен. Можно часами сидеть на берегу, глядя на гладь воды, в которой, как в зеркале, отражается небо и верхушки деревьев. В такие моменты понимаешь, как много мы теряем в городской суете и как важно иногда возвращаться к истокам. Вдруг вспоминаются забытые мечты, рождаются новые идеи, а тревоги и заботы растворяются в смолистом воздухе. Лес – это лучший психолог, который не задает вопросов, но всегда готов выслушать и утешить.

Выходя из леса, чувствуешь себя другим человеком: наполненным силой, спокойствием и благодарностью к природе. Сосновый бор Семея – это настоящий подарок, который город сохранил для своих жителей. Здесь, в тени вековых сосен, мы можем забыть о суете и вспомнить о главном – о гармонии с собой и окружающим миром.

Приходите сюда и вы найдете то, что искали – здоровье, тишину, красоту и, возможно, самого себя.

#Семей #лес #природа #сосновый бор

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