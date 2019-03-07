День открытых дверей провели для школьников десантники в Алматы

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВС РК

Войсковая часть 12881 Десантно-штурмовых войск распахнула свои двери для учеников 7-8 классов подшефной средней школы № 32, сообщает пресс-служба ДШВ ВС РК.

В программу Дня открытых дверей, который организовали командование, служба по работе с членами семей военнослужащих и магистрант Национального университета обороны майор Ажар Тогузова, вошли демонстрация вооружения, военной техники и средств связи. Но больше всего школьникам понравилась экскурсия по полевому механизированному хлебозаводу, где на их глазах выпекали настоящий солдатский хлеб.

Выпечкой хлеба в войсковой части 12881 занимаются 20 военнослужащих. Их боевая техника – полевой механизированный хлебозавод. В обычной на вид армейской палатке жарко с самого утра. Ефрейтор Наурыз Кенесов, рядовой Тагабек Айдаров и старший сержант Ернар Енсебаев топят печи, рядовой Бейбыт Аянбеков и ефрейтор Ербол Орманбаев в огромных баках – дежах, ставят опару. Особенности военного хлеба в том, что выпекается он только из натуральных продуктов, даже дрожжи для закваски используются только натуральные.

Весь процесс выпекания занимает несколько часов. А от момента развертывания хлебозавода, до готовности первой партии хлеба может уйти 9-10 часов. Следить за процессом приготовления хлебопеки должны беспрерывно, и это очень тяжелый труд. При растопленных печах температура в палатке полевого механизированного хлебозавода составляет более 35 градусов.

Около 100 школьников с интересом смотрели, как пышное тесто закладывается в специальные формы. Действия начальника полевого механизированного хлебозавода младшего сержанта Руслана Тлеубай неторопливы. По его словам, вес каждой порции будущей буханки нужно прочувствовать руками.

"Смотри, ты буквально чувствуешь, какой вес берешь, - комментирует каждое свое действие младший сержант Тлеубай, - в нашей работе мало знать рецептуру, выдерживать пропорцию ингредиентов, в каждую буханку хлеба обязательно нужно вложить душу, тогда солдатский хлеб получится намного вкуснее магазинного".

Момент закладки формы в печь требует особого мастерства. Кажется, что тут сложного? Но стоит неаккуратно поставить тесто или стукнуть форму – хлеб получится не ровный, а значит некачественный.

Финальное волшебство – это придание хлебу "товарного вида". Для этого каждая булка смазывается маслом. Вроде бы действие не хитрое, но от него солдатский хлеб приобретает хрустящую румяную корочку и головокружительный аромат.

Стоит заметить, что с помощью такого хлебозавода в полевых условиях за сутки можно испечь из ржаной обойной муки 5,87 тонн хлеба, а из пшеничной - от 4 до 5,5 тонн.

Уже через час школьники смогли оценить вкус хлеба:

"Такого вкусного я никогда не ел, - поделился впечатлениями ученик 10 "Б" класса средней школы №32 Арман Мусабеков. - Никогда в жизни я не ощущал такого запаха, исходящего от золотистой булки".

По его словам, солдатский хлеб сильно отличается от магазинного и весом и вкусом. А главное, он "живой", испеченный на твоих глазах. И не удивительно, буханка, извлеченная из печи военного хлебозавода, весит не менее килограмма, это вам не магазинный «кирпич», полежавший на прилавке.

Возвращаясь домой, каждый школьник мог унести с собой несколько булок хлеба.

После сытного угощения детей пригласили на выставку вооружения и военной техники, где были представлены образцы стрелкового оружия с прицелами ночного видения и современные образцы средств связи, средства индивидуальной защиты и показан художественный фильм Егора Кончаловского "Возвращение в "А", снятого по мотивам воспоминаний ныне покойного полковника в отставке Бориса Керимбаева.

"Руководством Министерства обороны и командованием Десантно-штурмовыми войсками огромное внимание уделяется военно-патриотической работе, формированию у подростков казахстанского патриотизма, привитию молодому поколению таких качеств как долг, честь, мужество, отвага. В рамках военно-патриотического движения на базе войсковой части 12881 планируется открыть военно-патриотический клуб, где подростки смогут заниматься спортивным ориентированием, углубленно изучать ряд дисциплин начальной военной подготовки, учиться навыкам оказания первой помощи", - поделился планами командир войсковой части подполковник Руслан Утепов. 

По словам командира, по итогам проведенного мероприятия более тридцати детей изъявили желание заниматься в военно-патриотическом клубе.

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