​День открытых турникетов

Студенты колледжей в зависимости от выбранной для обу­чения специальности посетили профильные бизнес-структуры. Будущие кондитеры из колледжа № 12 «Тараз» побывали, например, в ТОО «Аллана и Д». Только в нынешнем году по программе «Молодежная практика» товарищество трудоустроило 10 выпускников.

– Наша компания оказывает широкий спектр услуг, в том числе предоставляет школьное и детское питание. Действует кондитерский цех, где производится более 30 видов изделий, – отметила директор компании Алия Кушикбаева. – Мы заключили договоры о дуальном обучении с двумя таразскими колледжами. Кроме того, на постоянной основе у нас проходят практику студенты еще двух ссузов, где готовят поваров и пекарей. Как правило, около половины из них остается работать в нашей компании. Со временем они растут в профессиональном плане и, что нередко бывает, открывают затем свое дело.

Для учащихся организовали экскурсию по цеху. Студенты не только увидели все этапы приготовления различных видов теста и кремов, но и попробовали самостоятельно украсить пирожные.

Подобные экскурсии организованы и для учащейся молодежи других учебных заведений. Представительницы Жамбылского медицинского колледжа ознакомились с работой кардио­хирургической клиники «Журек»; будущие авторемонтники, обучающиеся в Жамбылском политехническом колледже, побывали в ТОО «АулиеатаТранс­Пасс», студенты Каратауского гуманитарно-технического колледжа – на горно-перерабатывающем комплексе «Чулактау», а будущие электромеханики из Жуалынского колледжа № 16 – на электростанции ТОО «Бурное-Солар-1».

– Я долгое время колебалась и не могла решить, кем мне стать в будущем, – призналась студентка второго курса колледжа № 12 «Тараз» Гульлейла Сулейманова. – Теперь после такой познавательной и интересной экскурсии у меня не осталось ни малейшего сомнения. Профессия кондитера – то, что нужно. Я поняла, что это весьма серьезная работа.