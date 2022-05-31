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Общество
День памяти жертв политических репрессий и голода отмечают в Казахстане

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода, сообщает Kazpravda.kz.

В результате политики по выявлению "врагов народа" пострадало множество людей разных национальностей. В Казахстан за время репрессий было депортировано несколько миллионов человек. Также были репрессированы более 103 тыс. человек и расстреляны свыше 25 тыс., среди которых были известные казахские культурные и политические деятели Шакарим Кудайбердыулы, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Санжар Асфендияров, Ураз Джандосов, Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, Султанбек Кожанов.

С начала репрессий, с 1937 года, в Казахстане работало 953 лагеря и поселения, среди которых были Степлаг, АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) и Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь), узниками которого в свое время стали Лев Гумилев, Анатолий Марченко, Мария Капнист, Анна Тимирева, Александр Чижевский, Уар (Петр Шмарин), Герман (Вейнберг), Юрий Грунин, генетик В. П. Эфроимсон, Давид Выгодский, Владимир Михайлов.

14 апреля 1993 года в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". 

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 16,1 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

– зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

– получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

– первоочередную установку телефонов;

– первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

– льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

– бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

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