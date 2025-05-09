День Победы стал символом высокого боевого духа наших воинов. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на параде, посвященном 80-летию этой даты. По словам Президента, война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана, показав, что мир и единство – главное богатство и достояние нашего народа. А героические традиции, как отметил глава государства, передаются из поколения в поколение. Сегодня на страже безопасности находятся потомки героев Великой Отечественной – доблестная армия Казахстана, выступающая оплотом независимости страны. Подробней о роли и значимости боеспособной армии мы поговорили с председателем общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане области Жетысу Кайратом Жанабаевым.

- Кайрат Темиргалиевич, Вам выпала нелегкая доля – быть непосредственным участником военных действий. Расскажите, с какими чувствами Вы отправлялись на выполнение заданий?

- Понятия чести и долга перед Отчизной для солдат являются священными. С точки зрения человека, который участвовал в боевых действиях, я могу сказать, что армия базируется на данных качествах. Мы росли на примерах героизма ветеранов Великой Отечественной войны. Я помню, их приглашали в школы, где они рассказывали о своих подвигах, учили подрастающее поколение мужеству и стойкости. Была идеология, в которой отражалась значимость их заслуг перед Родиной. Это, безусловно, откладывается в памяти на долгие годы. К примеру, в Афганистане я развозил гуманитарную помощь, видел своими глазами, к чему приводит война. Но, стоит отметить, тогда практически не было прямых столкновений, мы, скорее, вели партизанскую войну, выполняли интернациональную, можно сказать, миротворческую миссию. Не было такого, чтобы уничтожались целые районы или города. Но, несмотря на это, опасность все же была реальная и была непосредственная угроза нашей жизни и здоровью. При этом, у нас не было мысли, как говорится, «откосить» от армии, спрятаться. Мы, наоборот, считали очень почетным быть призванными в первых рядах. Если юноша не служил в армии, то считалось, что с ним что-то не так. Грустно осознавать, что сейчас осталось так мало ветеранов, которые могли бы делиться своими наблюдениями с новым поколением казахстанцев, чтобы наши дети знали, насколько это было страшное время, а также, чтобы они не допускали повторения ситуации. Поэтому сейчас мы наблюдаем, что не везде понимают такие понятия как долг перед Родиной, честь мундира. Не так много молодых парней, которые по своей воле отправлялись бы на службу. И наша задача в этих условиях – взращивать в детях патриотизм, мужество, отвагу. Мы посещаем школы, рассказываем детям о дружбе, о товариществе. На самом деле патриотизм начинается с малого, необязательно размахивать шашкой. Вполне достаточно поднять мусор на улице, перевести бабушку через дорогу, помочь нуждающимся. Нужна новая идеология, которая на языке молодежи будет доносить до них все эти, по сути, базовые принципы. Важно, чтобы молодежь понимала, что у нас общая земля и небо, которые стоит беречь. Армия в этом плане очень закаляет характер, делает из мальчиков мужчин, прививает правильные навыки, учит взаимодействовать друг с другом, приходить на помощь близким, ценить родительский очаг.

- Каким образом, по Вашему мнению можно сохранить престиж армии?

- Выступая на параде, посвященном 80-летию Победы, Президент отметил, что государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты, так как именно они составляют оплот независимости страны. И такая поддержка, конечно, вселяет уверенность. Более того, молодежь сейчас мыслит немного другими категориями, поэтому немаловажное значение приобретают льготы, которыми могут воспользоваться военнослужащие. В период становления государства стояли немного другие задачи. Сейчас же, когда процесс формирования Вооруженных сил, можно сказать, завершен, настало время развития. Чтобы мы и дальше наслаждались нашим мирным небом, необходимо работать с молодежью, подрастающим поколением. Нужно исправлять пробелы и показывать им перспективы, которые открываются перед военнослужащими, поднимать престиж армии в глазах молодых казахстанцев. До сих пор, конечно, есть настоящие патриоты, люди, которые верят в идею, готовые служить Родине. В целом, люди в форме очень сильно отличаются от гражданских служащих. Я на днях встретил своего бывшего студента, который решил стать военным. Был период, когда его судьба вызывала у меня вопросы. Форма, погоны, военная выправка – сделали из него совершенно другого человека. Армия очень меняет людей, причем в лучшую сторону, дисциплинирует. У юношей меняется мировоззрение, появляются новые идеалы и стремления, горят глаза. Тем более сейчас Вооруженные силы Казахстана отвечают современным требованиям, у нас имеется мощная боевая техника и вооружение, применяются цифровые технологии. Мы участвуем в миротворческих операциях под эгидой ООН, что вызывает большое почтение со стороны мирового сообщества. Президентом задан курс на модернизацию армии. Это совсем не тот уровень развития, который был 30 лет назад. Не говоря о периоде Великой Отечественной войны.

- В продолжение темы, в этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Какие уроки, по Вашему мнению, стоит вынести из того периода?

- Справедливости ради, мощное вооружение – один из основных факторов успеха, но далеко не единственный. Важен и дух бойцов, их смелость, отвага, самоотдача. Мы видим, что эти качества, в том числе, помогли сразить противника. Победа, на самом деле, ковалась очень тяжело. Мы своими глазами видели, какими израненными вернулись ветераны, а многие так и остались в холодной земле, но несмотря на это, для меня День Победы – светлый праздник. Эта дата связала множество судеб. Как отметил глава государства, чествовать Великую Победу – это, прежде всего, свято чтить память о наших героях. Будучи ребенком, мне было очень интересно слушать истории ветеранов, они были нашими примерами для подражания, живыми свидетелями эпохи, их руками ковалась новая история. К примеру, в моем родном поселке практически в каждой семье призванные на фронт. Лично в моей семье дедушка воевал, а бабушка и отец были тыловиками, вставали в 4 утра, полуголодными трудились, собирали зерно, чтобы отправить его на фронт, поддержать наших солдат. Насколько были самоотверженные люди. Подрастающее поколение должно знать об их боевых и трудовых подвигах. Также важно помнить, что война – испытание для всего человечества. Нельзя допускать искажения исторической правды о войне и значении Великой Победы. Сейчас много разной информации по этому поводу, но нам важно доносить до молодежи правду, не допускать распространения дезинформации, а также не поддаваться на провокации. Все знают бессмертный подвиг 28 панфиловцев, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив их наступление при обороне Москвы. Это были солдаты 316 стрелковой дивизии, сформированной в Алматы. Тогда мы жили в одной стране, имели одну Родину, вне зависимости от нации и удаленности своего дома от линии фронта, наши отцы и прадеды встали на защиту мира и человечества. Их подвиги увековечены на страницах истории, кроме того в литературе, музыке и кинематографе. Я с таким удовольствием пересматриваю фильмы, посвященные Великой Победе, а песни строк военных песен, наверняка, каждый знает наизусть. Это, на самом деле очень важная идеологическая концепция. И Президент постоянно напоминает об этом. Мы – многонациональная страна с одним народом, не делимся на своих и чужих, по вере или нации. Нам и нечего делить, наоборот, нужно сохранять все те достижения, которые у нас есть. Особенно важно помнить это в период глобальной напряженности.

- Какое значение в этом контексте приобретает миролюбивая внешняя политика Казахстана?

- Меняется мир, меняются подходы, наступили непростые времена. На долю президентства Касым-Жомарта Токаева выпало нелегкое бремя. Реформы внутри страны совпали с переделом мирового порядка. При этом, наш президент – политик высокого ранга, даже в этих условиях ведет себя очень дипломатично. Благодаря этому растет статус Казахстана на мировой арене. Я внимательно наблюдаю за его выступлениями на саммитах, крупных международных площадках. Глава государства умеет выстраивать крепкие и доверительные отношения с мировыми державами, при этом тактично и мягко лоббировать интересы Казахстана. У нас очень дружественные отношения, помимо государств-членов СНГ, с Китаем, странами Европы, Арабским миром, укрепляется сотрудничество с Юго-Восточной Азией. В целом, Президент ведет миролюбивый курс политики, причем это касается и внутренних вопросов, и внешнеполитической деятельности. Есть такое выражение, что армия говорит тогда, когда не смогли договориться дипломаты. Поэтому для нас большая удача, что в такое непростое время, страной руководит именно такой политик. И мы все надеемся, что его опыта и профессионализма хватит, чтобы и дальше придерживаться этого курса политики, не прибегая к другим методам.