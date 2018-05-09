День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан





Страна внесла неоценимый вклад в обеспечение Советской армии всем необходимым для разгрома врага. В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали героями Советского Союза, в том числе две девушки – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.



На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.



Ежегодно в канун праздника и на постоянной основе всем ветеранам ВОВ в стране оказывается финансовая помощь и другие виды поддержки. Для них действуют льготы на транспорте и в медицинских учреждениях.



Сегодня по всей республике пройдут торжественные мероприятия.



Так, в Астане празднование 73-й годовщины со Дня Великой Победы начнется с концертов и народных гуляний в парке "Студенческий" (10:00) и на городской площади (11:00-16:00). Здесь зрители смогут услышать песни военных лет, посмотреть театрализованные представления.

В Казахстане сегодня отмечают 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По всей республике сегодня пройдут торжественные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz Страна внесла неоценимый вклад в обеспечение Советской армии всем необходимым для разгрома врага. В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали героями Советского Союза, в том числе две девушки – Маншук Маметова и Алия Молдагулова, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.Ежегодно в канун праздника и на постоянной основе всем ветеранам ВОВ в стране оказывается финансовая помощь и другие виды поддержки. Для них действуют льготы на транспорте и в медицинских учреждениях.Сегодня по всей республике пройдут торжественные мероприятия.Так, в Астане празднование 73-й годовщины со Дня Великой Победы начнется с концертов и народных гуляний в парке "Студенческий" (10:00) и на городской площади (11:00-16:00). Здесь зрители смогут услышать песни военных лет, посмотреть театрализованные представления.

В 11:00 у монумента "Отан қорғаушылар" состоится торжественная церемония возложения гирлянд Славы. Здесь же, у монумента, в 11:30 начнутся мероприятия в палаточном городке и концерт на сцене "Парус".Также в этот день пройдет шествие "Бессмертный полк" (с 12:30) по проспекту Тәуелсіздік от мемориального комплекса "Қазақ елі" до монумента "Отан қорғаушылар", где участники возложат цветы.Кроме того, состоится автопробег "Мы помним, мы дорожим!".В свою очередь в Алматы 9 мая в 11:00 в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев также пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная празднованию 73-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.В 12:00 с площади "Астана" начнет свое шествие "Қаһарман Ұлт–Бессмертный полк". Маршрут пройдет по улице Толе би до проспекта Достык, а затем по Достык до Казыбек би, где со стороны улицы Зенкова войдет в парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев к Мемориалу Славы.В этот же день в 20:00 на площади "Астана" будет организован праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля страны Александра Белякова прозвучат знаменитые песни военных лет.