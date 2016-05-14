День президента узаконен в Таджикистане

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Фото с сайта prezident.tj
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон "О праздничных днях", согласно которым 16 ноября будет отмечаться День президента Республики Таджикистан, передает Kazpravda.kz.

15 апреля закон утвердили в Парламента страны.

По словам члена комитета по законодательству и правам человека Мавлуды Каландарзода, эта дата не имеет отношения к личности, не противоречит Конституции и другим законам и не требует дополнительных затрат.

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента, "данный закон принят с учетом неоценимого вклада президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в формирование государственности страны, обеспечение мира, стабильности и национального единства, укрепление авторитета и имиджа Таджикистана на международной арене".

Напомним, в конце прошлого года Эмомали Рахмон подписал закон, который наделяет его статусом Лидера нации.

16 статей закона предусматривают политико-правовой статус Лидера нации, определяют его компетенцию, неприкосновенность. Согласно статье 4-й закона будут учреждены орден "Лидер нации – Эмомали Рахмон" и Государственная премия "Лидер нации – Эмомали Рахмон", которые будут вручаться лицам за преданность и вклад в развитие государства и общества.

Лидер нации после ухода с поста президента страны также сохраняет за собой право обратиться к народу республики, принимать участие в работе важных государственных мероприятий и выступать на них.

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