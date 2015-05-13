День радости и скорби 644 Наталья ИВАНОВА

По традиции празднование 70-летия Победы над фашизмом началось у мемориала Славы погибшим воинам с торжественного возложения цветов и минуты молчания. Вместе с ветеранами войны и тружениками тыла к Вечному огню пришли тысячи карагандинцев, чтобы почтить память тех, кто ценой жизни отстаивал свободу и независимость страны.

– Мы навсегда сохраним имена всех, кто защищал свободу и независимость нашей Родины, отстоял мир ради жизни на земле. Как сказал Президент страны Нурсултан Назарбаев, ордена на груди наших ветеранов – это символ победы человеческого духа, – обратился к участникам митинга-реквиема аким области Нурмухамбет Абдибеков.

Десятки тысяч жителей области воевали на полях сражений в битвах за Москву и Ленинград, насмерть стояли у стен Сталинграда, проливали кровь за освобождение Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Балтии и народов Европы. Свыше 6 500 карагандинцев награждены орденами и медалями за мужество и отвагу. Победа ковалась и в тылу. Ушедших на фронт отцов, мужей, братьев заменили у станков, в шахтных забоях, на полевых станах, животноводчес­ких фермах женщины и дети.

Через 70 лет после окончания войны еще острее осознается факт, что Победа досталась благодаря силе духа и любви к Родине у старших поколений, иначе не состоялась бы и независимость Казахстана. На митинге от фронтовиков выступил Буркит Есжанов, отметивший в начале апреля 92-летие. В канун Дня Победы Указом Президента страны он был награжден орденом «Құрмет». В армию Буркит Есжанович был призван в 1942 году, участвовал в боевых действиях на Западном, Прибалтийском и II Забайкальском фронтах, был минометчиком, механиком самолета. Победу встретил в 1945-м в Японии. Среди его боевых наград – орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу».

Митинг завершился торжественным прохождением военнослужащих частей Карагандинского гарнизона, участников акции «Бессмертный полк» и возложением венков к Вечному огню от учреждений и организаций. Главными героями мероприятий, которые продолжились в парке Победы, стали ветераны, доставленные на автомобилях военной поры. Повсюду на аллеях стояли палатки, работали полевые кухни, звучали фронтовые песни. Это не могло не понравиться ветеранам, которых радушно встречали и приветствовали горожане.

Показателем патриотизма в большой программе стал факел Победы – символ молодежной акции «70 жылдыққа – 70 күн!». Он прибыл в парк Победы из Темиртау, где начиналась трудовая и политическая биография Главы государства. В течение 70 дней факел передавался от города к городу, от района к району и нес позитивную энергетику. Он собирал земляков на торжественные митинги, акции, встречи ветеранов с молодежью, которая из первых уст узнавала о герои­ческих подвигах на фронте и в тылу, о важности сохранения мира и единства.

Празднование 70-летия Победы проходило в Центральном и других парках культуры и отдыха, на площадях всех городов и районов области.