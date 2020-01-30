День ратификаций

Добро Мажилиса получил законо­проект о ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза. Ратификация документа способствует сотрудничеству в сфере почтовых отправлений.

Как отмечается в заключении к законопроекту, положения данного протокола регулируют вопросы обеспечения международного почтового обмена и транзита международных поч­товых отправлений РК в рамках Всемирного почтового союза.

– Принятие данного законопроекта позволит выполнять международные обязательства и не будет иметь финансовых, правовых, экологических или социально-экономических пос­ледствий, создаст благоприятные условия для поддержания международного сотрудничест­ва в области почтовых услуг, – пояс­нил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности Аскар Жумагалиев.

В ходе обсуждения мажилисмены также поинтересовались тарифной политикой почтовых услуг в связи с членством нашей страны во Всемирном почтовом союзе. Депутат Тарас Хитуов напомнил, что именно эта организация устанавливает тарифы для международной почтовой связи.

– В сентябре 2019 года на внеоче­редном конгрессе союз утвердил план повышения тарифов на поч­товые услуги до 2025 года. В связи с этим, какие тарифы установлены для Казахстана Всемирным почтовым союзом на последующие 5 лет и как они определяются? Насколько изменятся тарифы для наших граждан? – спросил он.

Аскар Жумагалиев ответил, что ежегодно мы перечисляем 46 тыс. швейцарских франков.

– Мы минимальную оплату сегодня осуществляем в данную организацию. Это нам позволяет иметь свой голос, мы можем голосовать и принимать все решения наряду со всеми государствами. Поднимать данный взнос мы не собираемся, потому что в целом даже минимальные оплаты нам позволяют все функциональные возможности реализовывать в Почтовом союзе, – сказал министр.

Еще один ратификационный проект, одобренный палатой, касается сотрудничества с Узбекистаном в борьбе с незаконной миграцией.

Как отметил первый замес­титель министра внутренних дел Марат Кожаев, соглашение разработано с целью развития добрососедских, партнерских отношений в области миграции, защиты прав граждан государст­ва одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие правоохранительных органов в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.

О том, что такой документ с Узбекистаном необходим, свидетельствует статистика, которую привел депутат Геннадий Шиповских, – только за 2019 год в нашу страну из Узбекистана прибыло порядка 531 тысячи человек.

В связи с этим депутат Иван Клименко поинтересовался, каким образом будет происходить обмен информацией с узбекской стороной по миграционному учету.

По словам замглавы МВД, с 11 января текущего года вступил в силу закон, который отменяет обязанность иностранцев в течение 5 дней регистрироваться в органах полиции. Вместе с тем статья 6 Закона «О миграции» обязывает принимающую сторону уведомлять правоохранительные органы о прибывших иностранцах. Соглашение же позволит проводить совместные мероприятия по поиску нарушителей законодательства, предусмотрен взаимный обмен.

Мажилисмен Петр Шарапаев напомнил МВД, что в Казахстане существует запрет на двойное гражданство, однако факты его наличия есть. Замглавы МВД Марат Кожаев отрицать очевидного не стал.

– Действительно, факты двойного гражданства довольно часто встречаются. Разбирательства по каждому случаю зачастую показывают, что наши граждане или граждане сопредельных государств, иностранных государств эти вещи делают умышленно, чтобы использовать документы того или иного государства при пересечении, международных передвижениях. Кроме того, для того, чтобы пользоваться социальными, пенсионными и другими льготами, которые установлены в разных странах. Хотя административным законо­дательством Казахстана и парт­неров установлена достаточно жесткая ответственность за факты неизвещения о получении гражданства другого государства, – сказал Марат Кожаев.

По его словам, около 15,5 тыс. казахстанцев утратили гражданство в 2019 году. В основном это россияне, которые выехали и обратились за гражданством другого государства, есть и граж­дане Узбекистана.

– Порядка 500 граждан использовали при этом паспорта и документы нашего государства, несмотря на то что уже приняли гражданство другого государства. Эти факты были выявлены, и эти граждане привлечены к ответственности. Большая часть из них еще и выдворена из страны, – добавил он.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей цент­ральных госор­ганов. Депутаты в своих зап­росах подняли такие актуаль­ные воп­росы, как вып­лата компенсаций пассажирам авиакомпании «Бек эйр», необходимость принятия комплекса мер по своев­ременному информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией, а также о природных стихиях, соз­дании четкого рег­ламента действий уполномоченных гос­органов в такого рода случаях. Кроме того, депутаты обратили внимание на вопросы работы пунк­тов контроля по фитосанитарии на госгранице с Кыргызстаном и Россией, развития рыбного хозяйст­ва, вопросы «открытого неба». Среди тем депутатских запросов – воспитание детей и молодежи, госпрограмма развития образования и науки на 2020–2025 годы.