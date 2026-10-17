День Республики в Астане: где пройдут концерты и праздничные мероприятия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане ко Дню Республики, который отмечается 25 октября, подготовили более 120 праздничных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Программа включает концерты, театральные постановки, выставки, спортивные турниры и встречи с деятелями культуры. Праздничные мероприятия пройдут во всех шести районах города.

Ко Дню Республики также планируют открыть несколько социальных объектов. Среди них - многофункциональные комплексы TANYM SPORT на улице М. Тулебаева, 3, и TANYM ART на улице Султан Бейбарыс, 15. Кроме того, ожидается открытие пристройки к городской детской больнице № 2 и приемно-диагностического комплекса при многопрофильной больнице № 2.

«В честь национального праздника в Астане запланировано более 120 торжественных, культурно-познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий. Основная праздничная программа развернется с 20 по 25 октября. Так, 20 октября во Дворце «Жастар» состоится патриотический вечер «Елім деп соққан жүрегім», а 22 октября эстрадно-симфонический оркестр «Астана» представит концерт «Ұлы дала әуені», - сообщили в акимате столицы.

24 октября концерты пройдут в жилых массивах «Пригородный», «Отау», «Промышленный», «Бағыстан», «Өндіріс» и «Железнодорожный», а также в городских скверах и на Городской площади.

Непосредственно 25 октября в Музее искусств состоится лекция-концерт «Рухты ел». Русский драматический театр имени М. Горького покажет сказку «Легенда о Ер-Тостике», Музыкальный театр юного зрителя - музыкальную драму «Абай - Тоғжан», а Театр драмы и комедии имени А. Мамбетова представит спектакль «Жас Абай».

Для детей из социально уязвимых семей организуют экскурсии в Национальный музей Казахстана и к монументу «Байтерек».

Кроме того, 24 и 25 октября на парковке ипподрома «Казанат» пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию представят фермеры Карагандинской и Костанайской областей. Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00.

Спортивная часть программы включает соревнования по шахматам, тоғызқұмалақ, асық ату, армрестлингу и другим видам спорта. В частности, 24 октября на «Барыс Арене» запланирован чемпионат мира по видам борьбы. Для посещения соревнований необходимо приобрести билет.