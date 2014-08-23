День рождения Абая Кунанбаева отмечают в Астане

Сегодня возле памятника Абаю в столице проходит праздничное мероприятие "Абайдың ән әлемі", посвященное дню рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщается на сайте акимата Астаны.

"Мы хотим призвать смотреть на мир через призму произведений Абая, возвратиться к своим духовным истокам, а также развитию государственного языка", - рассказала сотрудник столичного управления по развитию языков Куралай Аксеитова.

Кроме этого, на мероприятие приглашены представители творческой интеллигенции, ветераны и пенсионеры. В этот день каждый желающий житель и гость столицы мог прийти к памятнику и насладиться творчеством великого Абая. "Я пришла на этот праздник, чтобы вновь окунуться в прекрасный мир творчества Абая. Ведь он подарил казахскому народу и всему миру прекраснейшие произведения, которые нужно знать, помнить и передавать нашим детям и внукам", - рассказала жительница Астаны Айман Джунусова.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику. После чего для всех гостей зазвучали песни Абая "Қазақ қайран жұртым", "Өлсе де табиғат адам өлмес", "Қараңғы түнде тау қалғып" в исполнении заслуженного артиста Казахстана Кенжегали Мыржыкбаева, известная каждому композиция "Көзімнің қарасы" в исполнении деятеля республики Жаната Шыбыкбая, "Татьянаның әні", которую исполнит артистка Гүлзира Бөкейхан, а исполнитель народных песен Ерлан Рыскали порадует песнями "Сегіз аяқ" и "Бойы бұлғаң". также выступят артисты государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева.