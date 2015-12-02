​День рождения метро

Свежий выпуск
436
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Для работников метро 1 декабря – особенный праздник. В этот день ровно четыре года назад Глава государства лично открыл движение по первой ветке городской подземки. Трудовой коллектив метро с особой гордостью отмечает этот ставший историческим факт: день рождения метро отмечается в один день с государственным праздником – Днем Первого Президента.

– Для нас это двойной праздник, и мы не видим здесь никакого элемента случайности или совпадения, – говорит директор КГП «Метрополитен» Айдын Оразханов. – Напротив, в этом есть символический смысл, который накладывает на нас огромную ответственность и мотивирует на дальнейшую успешную работу. Высокие цели и задачи нам обозначил сам Президент Нурсултан Назарбаев, и мы руководствуемся ими в своей трудовой деятельности.

По сложившейся традиции в этот день награждают лучших по итогам года сотрудников – в 2015-м таковыми признаны 77 человек. Всем были вручены почетные грамоты и премии. Подвели итоги и объявленного месяц назад фотоконкурса «Лучшее селфи в метро». Модное веяние молодежи разделили не все горожане: в оргкомитет конкурса наряду с селфи стали поступать обычные фотографии, правда, с не очень обычными композициями. Решено было и их допустить к зрительскому голосованию на сайте метрополитена.

Наибольшее количество голосов набрала фотография улыбчивого мальчугана: первый культпоход всей семьей в метро для 4-летнего жителя поселка Акжар Ерали Кулмырзы оказался более чем удачным. Сделанную для домашнего архива фотографию решили отправить на конкурс и не прогадали. Победителю вручили букет цветов, который юный джентльмен тут же передарил своей маме, и планшет. Ерали бойко зачитал стишок за авторством мамы Альбины: «Наш город – Алматы / В него мы влюблены / Здесь цирк, музеи и кино / И даже есть у нас метро. / С метро нам очень повезло – удобно, выгодно оно».

Праздничную атмосферу создали и артисты театра « ARTиШОК»: пассажиры подземки охотно фотографировались с забавными персонажами в костюмах зайцев. По случаю праздника только им было дозволено прокатиться в метро «зайцами»…

Популярное

Все
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Чудо в перьях
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
Итоги выборов установлены
В поисках гармонии
Палуаны на татами
Женское дело
Энергия ветра
Предвзятость судей – наследие прошлого
Когда наследие длиннее жизни
Обоюдная ответственность
Все идет по плану
Искалечил соседа ключом
Уравняйте нам зарплату!
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, состоявшихся 14 января 2023 года
Рассмешили Несмеяну!
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Когда наследие длиннее жизни
Свежий выпуск
Уравняйте нам зарплату!
Свежий выпуск
Энергия ветра
Свежий выпуск
Нескучные инструкции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]