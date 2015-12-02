Для работников метро 1 декабря – особенный праздник. В этот день ровно четыре года назад Глава государства лично открыл движение по первой ветке городской подземки. Трудовой коллектив метро с особой гордостью отмечает этот ставший историческим факт: день рождения метро отмечается в один день с государственным праздником – Днем Первого Президента.

– Для нас это двойной праздник, и мы не видим здесь никакого элемента случайности или совпадения, – говорит директор КГП «Метрополитен» Айдын Оразханов. – Напротив, в этом есть символический смысл, который накладывает на нас огромную ответственность и мотивирует на дальнейшую успешную работу. Высокие цели и задачи нам обозначил сам Президент Нурсултан Назарбаев, и мы руководствуемся ими в своей трудовой деятельности.

По сложившейся традиции в этот день награждают лучших по итогам года сотрудников – в 2015-м таковыми признаны 77 человек. Всем были вручены почетные грамоты и премии. Подвели итоги и объявленного месяц назад фотоконкурса «Лучшее селфи в метро». Модное веяние молодежи разделили не все горожане: в оргкомитет конкурса наряду с селфи стали поступать обычные фотографии, правда, с не очень обычными композициями. Решено было и их допустить к зрительскому голосованию на сайте метрополитена.

Наибольшее количество голосов набрала фотография улыбчивого мальчугана: первый культпоход всей семьей в метро для 4-летнего жителя поселка Акжар Ерали Кулмырзы оказался более чем удачным. Сделанную для домашнего архива фотографию решили отправить на конкурс и не прогадали. Победителю вручили букет цветов, который юный джентльмен тут же передарил своей маме, и планшет. Ерали бойко зачитал стишок за авторством мамы Альбины: «Наш город – Алматы / В него мы влюблены / Здесь цирк, музеи и кино / И даже есть у нас метро. / С метро нам очень повезло – удобно, выгодно оно».

Праздничную атмосферу создали и артисты театра « ARTиШОК»: пассажиры подземки охотно фотографировались с забавными персонажами в костюмах зайцев. По случаю праздника только им было дозволено прокатиться в метро «зайцами»…