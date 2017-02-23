​День с бронзовым отливом

Казахстанские конькобежки стали бронзовыми призерами в командной эстафете по шорт-треку на зимних континентальных Играх, проходящих в японском Саппоро. Наша дружина в составе Анастасии Крестовой, Мадины Жанбусиновой, Ольги Тихоновой и Ким Йонг А заняла третье место с результатом 4:20.034 минуты. «Золото» выиграли представительницы Южной Кореи (4:10.515), «серебро» досталось китайским шорт-трекистам (4:10.980).

Как отмечают наши спорт­сменки, на этих Азиатских играх Китай и Корея выступают сильными сборными, в составе которых олимпийские чемпионы и победители кубков мира. Поэтому третье место казах­станок можно расценивать как огромный успех, тем более в преддверии зимней Олимпиады, которая уже в следующем году пройдет в Южной Корее.

Стала обладательницей бронзовых медалей Азиады-2017 в гонке преследования и мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту. Дмитрий Бабенко, Денис Кузин и Федор Мезенцев финишировали с треть­им результатом (3:59.37 минуты), уступив лишь победителям – сборной Южной Кореи и занявшей второе место Японии.

Состоялись вчера и отложенные накануне состязания «летающих лыжников». И здесь не обошлось без доли удачи, ну и, конечно же, мастерства. Бронзовым призером Белой Азиады стал казахстанец Сергей Ткаченко. Его обошли только японцы Юкия Сато и Юкен Иваса. Другие казахстанские прыгуны показали следующие результаты: Марат Жапаров – седьмой, Сабыржан Муминов и Константин Соколенко – девятые.

Таким образом, теперь в копилке национальной команды Казахстана одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды. При этом можно констатировать и тот факт, что еще одну медаль, причем золотую, нам может преподнести мужская сборная по хоккею с шайбой, которая вчера в первой официальной игре со счетом 4:0 разгромила команду Южной Кореи.

Подопечные Сергея Старыгина догадывались, что в столь коротком турнире, где для выявления призеров командам предстоит сыграть в один круг с тремя дружинами, необходимо обязательно только побеждать. Причем расклад фактически такой, что за главную награду в первом же туре встретились именно лидеры, которые в мировой табели о рангах находятся выше двух других команд – Японии и Китая.

Итак, в первом периоде встречи команд Казахстана и Южной Кореи зрители заброшенных шайб не увидели – счет в матче был открыт фактически на экваторе встречи (на 34-й минуте), когда в большинстве очень удачно сыграл Максим Волков из петропавловского «Кулагера». Спустя две минуты Никита Михайлис, представляющий столичный «Барыс», удвоил преимущество команды.

Окончательную точку в матче наши игроки поставили в заключительном периоде, когда на 47-й минуте вначале отличился Алихан Асетов (столичный «Номад»), а спустя семь минут Константин Савенков из кокшетауского «Арлана» установил окончательный счет. Следующий матч на хоккейном турнире наша команда проведет уже завтра против сборной Китая.

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына»