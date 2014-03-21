День счастья

Общество
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Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья принадлежит небольшой горной стране – Бутан, что на Тибете. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире – чемпионами по коэффициенту Валового национального счастья (оказывается, есть и такое понятие!), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового национального счастья было введено четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

Что и говорить, чуден мир в своей непредсказуемости! Сколько веков лучшие умы человечества бились над тем, чтобы понять, что же такое счастье, а, оказывается, его можно не только просчитать, но и подвести под модные ныне категории, сопоставив с тем же близким по звучанию ВВП – внутренним валовым продуктом.

Но в отличие от ВВП, как мне представляется, счастье – понятие не материальное, а, скорее, эфимерное, поэтому вогнать его в жесткие рамки стереотипов также нереально, как «прикнопить к бумаге солнечный зайчик».

Вместе с тем каждый из нас хочет быть счастливым, ведь «человек рожден для счастья, как птица для полета», утверждал более ста лет назад писатель Владимир Короленко. 

Но если попытаться вывести «формулу счастья», разложив его на составные части, то наверняка она окажется столь же многоликой, как многолико само человечество, потому что у каждого свое представление о счастье.

Фразу из школьного сочинения: «Счастье – это когда тебя понимают», вошедшую в культовый фильм «Доживем до понедельника», с полным основанием можно было бы принять за один из вариантов формулы счастья, особенно для подростков, которые зачастую оказываются в замкнутом круге так и нерешенной проблемы «отцов и детей».

«Женское счастье – был бы милый рядом» – поется в популярной песенке, это еще одна ипостась счастья с позиции гендерной политики.

Глядя на гламурную жизнь состоятельных людей, некоторые уверены, что счастье – это богатство. По этому поводу есть и уточнение, правда, несколько циничное: счастье не в деньгах, а в их количестве.

Но, как известно, богатые тоже плачут. Наверное, потому что ни за какие деньги нельзя купить любовь, дружбу, искренность – те самые категории, без которых счастье становится невозможным.

Классики марксизма-ленинизма когда-то делили счастье на личное и общественное. Тот же Карл Маркс утверждал, что стремление человека исключительно к личному счастью в отрыве от общественных целей вырождается в эгоизм, который попирает интересы других и морально калечит человеческую личность. «Если хочешь быть скотом, – писал­ Маркс, – можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре». Грубо сказано, и в корне неверно, потому что категорично.

Хотя сердитый классик прав в том, что личное счастье каждого отдельного человека невозможно, если состояние общества, в котором он живет, далеко от идеального.

Согласитесь, нельзя быть счастливым человеком, если за дверью твоего дома раздаются выстрелы и рвутся снаряды. Если тебя лишают элементарных прав, превращая в человека «второго сорта», если мучает беспокойство за будущность твоих близких…

Другими словами, прежде чем выводить формулу счастья, надо навести порядок в нашем большом доме, изгнав из него зло, жестокость, насилие и прочие атрибуты несчастья.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» – это счастье глазами маленького человека, а устами младенца, как известно, глаголет истина.

Когда-то давным-давно, еще в античные времена, наши далекие предки изображали счастье в виде женщины, несомой ветром, с длинной косой, развевавшейся впереди нее. И в тот момент, когда она подлетает, ее легко поймать. Но уже через миг она пролетит, и больше нет шансов поймать счастье.

Вот мы и гоняемся за счастьем, не понимая зачастую, что же это такое. А счастье – это просто… счастье...

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

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