День спелого колоса

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Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
– Захват жатки, точно копирую­щей поле, – 9 метров, бункер вмещает 9 тонн зерна – в два раза больше, чем у нашей старенькой «Нивы», – не скрывают восторга комбайнеры Марат Даликулов, Медет Дильдабаев и Болат Толебаев. – Потери во время жатвы и при обмолоте исключены. Ежедневно обрабатываем по 70 гектаров. Восемь большегрузных КамАЗов, перевозящих зерно на элеватор, едва поспевают за нами. А ведь за баранками этих автомобилей многоопытные Рашид Пыкыбаев, Канат Оскенбаев и другие мастера вождения.
…Под прозрачным колпаком кабины могучего «Джони» тихо и уютно. Рокот мощного мотора почти не слышен. Дарит прохладу кондиционер. Под рукой – спутниковая связь. Монитор компьютера ежеминутно информирует пилота о состоянии главных узлов машины, температуре двигателя, наличии масла и солярки, скошенных гектарах, о количестве выгруженного из бункера зерна.
Если же ввести в электронную память длину загона, то комбайн сам сбавит скорость и аккуратно развернется в нужном месте. Но не потерпит, если механизатор покинет кресло – двигатель немедленно выключится.
За последние несколько лет в Луговской конезавод влились 47 мелких хозяйств. И не пожалели об этом. Сегодня каждый гектар их нивы дает в среднем по 20 и более центнеров зерна. Это в предгорной зоне в условиях жесткой богары, где урожайность и в 15 центнеров – уже огромный успех!
Сегодня в области повышенная пожароопасность. Сухие хлебные стебли могут вспыхнуть даже от солнечного луча, сфокусированного случайным осколком стекла. Поэтому могучий оранжевый «Кировец» с плугом день и ночь несет вахту, готовый немедленно вступить в борьбу с огнем. Сегодня утром загоревшаяся трава возле села Теренозек проверила боеготовность пожарного расчета. Подгоняемое ветром пламя ринулось к пшеничному полю, но огонь немедленно локализовали и погасили.
А вечером на полевом стане в селе Теренозек ждут механизаторов душевые и наполненная аппетитными запахами столовая. Впрочем, здесь готовы вкусно покормить каждого, кто заглянет сюда на этот прохладный зеленый островок.
На 10,5 тыс. га предстоит убрать пшеницу и ячмень Луговскому конезаводу. Старой технике для этого потребовалось бы больше месяца нелегкого труда. Но «Джон Диры», не утомив своих пилотов и не потеряв ни зернышка, управятся за 18 дней. А может, и быстрее. И с удовольствием подсобят любому хозяйству района и даже области, кто в такой помощи нуждается.

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