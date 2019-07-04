День столицы: как пожить в трех городах, не переезжая – истории целиноградцев

Илья, Тимур и Сергей родились в небольшом уездном местечке, а выросли в крупном мегаполисе, и за 30 лет своей жизни смогли пожить в трех городах без переездов. Виктор прожил более 60 лет в городе, который сегодня имеет статус столицы Казахстана. И у каждого из них есть своя причина любить Нур-Султан, скучать по Астане, и вспоминать Целиноград. Их воспоминания передает корреспондент Kazpravda.kz.
Kazpravda.kz: Чем отличается город вашего детства от современного мегаполиса, в котором вы живете сейчас?
И:
Он был куда меньше. Примерно за час можно было пройти почти от одной окраины до другой. Ещё было много мест для игр. Камыши, заброшенные стройки, лесопосадки какие-то. Все, что помню.
Т:
От города моего детства практически ничего не осталось. Улицы изменены до неузнаваемости, сменили даже названия. Моей школы больше нет, перестроен парк. Несколько скверов, в которых я гулял, когда был маленький, больше нет. Зато появилось много нового и интересного. Прогрессивно ли это? Однозначно, да. Урбанизация идет полным ходом. От Акмолы остались лишь старые фотографии.
С:
Раньше это был уютный небольшой зеленый город, в котором была плотная застройка на правом берегу из пятиэтажек и большого количества деревьев. К слову, тогда и берег был один, и его никто не разделял. Я даже никогда не замечал порывы сильного ветра, видимо потому, что на нынешнем правом берегу он ощущался так остро, как сейчас на левом. Я даже могу сказать, что понятие "сильный холодный ветер" для меня сюда привезли люди, переселившиеся после объявления статуса столицы.
В:
Как только город не назывался, раз 5 меняли. Я вот только Акмолинск не застал. Раз поменяли, два поменяли, люди успели привыкнуть. Я как ходил на работу в 20 лет, так и в 40 лет, это же старый город, улицы особо не изменились. Я тут вырос, вот мой любимый стадион, на нем бегал и легкой атлетикой занимался. Левый берег уже как-то так, новое, но еще чувствуется как не свое. Управление железной дорогой было самым высоким зданием. Тут были двухэтажные домишки, потом перестроили в трехэтажные. Сейчас ритм жизни сильно изменился, столица все-таки, раньше все жили не торопясь, даже сонно как-то. Дворец Целинников, Конгресс Холл, там проходили главные мероприятия, фильмы показывали, там русский драмтеатр, там был казахский драмтеатр. Все рядышком.
Я еще помню, как тут были зеленые ряды, где ЦУМ, а когда-то они сгорели. Давно-давно сгорели, а потом построили Центральный универмаг города. А там были разные киоски, еще из здоровенных зеленых бревен. Как-то было не привычно, а потом привыкли. Все со временем входит в быт и становится нормальным.
Kazpravda.kz: На ваш взгляд, какие самые главные изменения произошли за это время?
И:
Во-первых, город стал гораздо больше. Во-вторых, он стал похож на современный город, а не на советский.
Т:
Появилось большое количество людей. Конечно же, понятно, что от этого никуда не денешься, ведь город растет. Однако вместо концепции "плавильного котла" все больше на ум приходит другая концепция "чашки с салатом", где все люди живут отдельно друг от друга и стараются не пересекаться. Бедные районы на периферии, спальники с муравейниками в 20-25 этажей, элитные кварталы, строящиеся в недосягаемости от обывателя, коттеджные поселки закрытого типа и так далее. Люди все больше и больше стали отдаляться друг от друга, четко показывая свой социальный статус перед другими.
С:
Конечно же, это появление левого берега. Когда его только построили, это были каменные безжизненные джунгли, где встретить человека было только в радость.
В:
Наверное, в психике у людей произошли изменения. Все-таки, столица, надо было поддерживать столичный статус, привыкнуть. Мы, как провинциалы, сколько прожили так. Но приехали новые люди, жизнь зашевелилась. Смотришь, сейчас все ходят к косметологам, все красивые. Новое поколение это воспринимает как норму. Для кого-то это было совсем новым, обменивались впечатлениями, созванивались по телефону. По моему, все идет из головы. И все стало более подвижно, раньше все сидели на месте, и все. Сейчас в городе есть и на что посмотреть, и что показать, и чем гордиться.
Kazpravda.kz: Помните свои эмоции в тот день, когда вы узнали, что город получил статус столицы? Чем вы занимались в этот момент и как отреагировали друзья и близкие?
И:
Если честно, не помню подробностей, это же было детство. Но у знакомых действительно был подъем. Мол, мы теперь такие важные.
Т:
Честно говоря, не помню в силу возраста. Однозначно могу сказать, что все, кто тогда жил в Акмоле и имел хоть какие-то лишние средства, сразу же ринулись скупать всю доступную недвижимость. Даже убогие хибары за 200-300 долларов. Инвестировали в будущее.
C:
Очень хорошо помню этот момент. Я тогда учился в начальной школе. Захожу в класс, переобуваю сменку, а все вокруг смеются про то, что после переноса столицы город переименуют в столицу - Астану. На тот момент это казалось очень смешным.
В:
Слухи ходили сколько, что столица будет здесь, перенесут с Алматы. Все ожидали, кто чего, кому нравилось, кому может быть не нравилось. Всякого ожидали. Когда официально объявили о переносе, я дежурил в нейрохирургии, в операционной. Кто-то залетел в операционную из девчат, и сообщил, что теперь мы столица. "О! интересно же так, - ответил я. - Кем мы только не были, и краевым краем, потом областным центром, теперь вот стали столицей".
Я помню, как поначалу алматинцы приезжали и все хаяли, и вода тут не такая, и люди не такие. И их может встречали не ласково, но потихоньку прижились. Со временем все не фиксируется, слишком часто все происходило.
Kazpravda.kz: А можете вспомнить что-нибудь про конкретные места или какие-то городские мероприятия, которые проводили в старом городе, но больше не проводят в столице?
И:
Да, конечно. Рядом с моим старым домом было много таких мест. За домом были камыши рядом с речкой, там теперь канал и набережная. Напротив стояла заброшенная стройка, теперь её достроили, это жилой дом. Вообще, я ведь жил на проспекте Абылай-хана, там раньше была, по сути, окраина. А теперь вокруг жилой район. Про мероприятия не вспомню.
C:
Раньше я жил возле нынешнего театра "Жастар" - бывшего театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. Тогда на каждый праздник там проводились ярмарки, происходили выступления, а внутри в зале показывали бесплатно фильмы. Сейчас там ставят только елку на Новый год.
В:
Всегда вспоминаю, как купались в Ишиме, он был узенький и гуси плавали. Гусей слободских было море. Хе-хе. Я заплывал от одного моста до другого моста, и в слободку аж туда. Берега зеленые, речка спокойная, узенькая, я ее переныривал. А сейчас не перенырнешь. Была, как тогда называли, тарзанка, раскачаешься на канате, привязанном к дереву, и летишь в воду.
И зимой все на лыжах катались, на коньках. Раньше казалось, ну такие снежные были зимы, а сейчас вроде и снега мало, не выпадает. Или это от того, что маленький был. Когда таяло, все так долго стояло, вода, лед. Сами потом разбрасывали снег. Привлекали студентов. Было мало зелени, я сам сколько деревьев посадил, во дворе, на территории института, вокруг.
Kazpravda.kz: Город не потерял свою особенность в процессе трансформации?
И:
Сложно судить, потому что у ребенка другая перспектива, другой взгляд. Для меня, на самом деле, изменилось мало что. Я же все изменения наблюдал в процессе, поэтому, все как будто такое же. Кроме изменений, о которых я говорил выше.
Т:
Давно потерял.
C:
Раньше город ассоциировался с целиной, с пшеницей и хлеборобами. В конце проспекта Республики стоял большой бульдозер, как символ уборки урожая. Дома были украшены мозаикой с изображением колосьев пшеницы. Сейчас город ассоциируется с деловым центром, куда стекаются люди и деньги не только с Казахстана, но и со всего мира.
В:
Кто уехал, возвращаясь сейчас, говорят, прекрасный город. Вы посмотрите, как изменился. Был обычный сибирский заштатный городишка, а волей великого хана стал столицей могучего Казахстана. Кто как воспринимает. Когда ты живешь тут постоянно, и все постоянно меняется, ты не так воспринимаешь. Вот те, кто со мной кончали институт, как провезем их по городу, посмотрят и говорят, чувствуется что это столица. А раньше что, областной городишка был.