Общество
День столицы отмечают казахстанцы
6 июля в Казахстане отмечают День столицы. Городу Нур-Султан в этом году исполнилось 22 года, сообщает Kazpravda.kz.   

День столицы в Нур-Султане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году.

До 2008 года праздник отмечался на городском уровне 10 июня, в 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым предусматривалось установить новый государственный праздник – День столицы 6 июля, в связи с тем, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу (Нур-Султан).

Прежние названия столицы Казахстана – Нур-Султана: Акмолинск – 1830-1961 годы, Целиноград – 1961-1992 годы, Акмола – 1992-1998 годы, Астана – 1998-2019 годы.

Праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. Каждый год в этот день проводятся различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, снимаются ролики и фильмы о столице Казахстане.

В этом году в связи с пандемией коронавируса ранее запланированные ко Дню города мероприятия будут проведены только в режиме онлайн.

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