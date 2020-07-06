День столицы отмечают казахстанцы

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. Городу Нур-Султан в этом году исполнилось 22 года, сообщает Kazpravda.kz.
День столицы в Нур-Султане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году.
До 2008 года праздник отмечался на городском уровне 10 июня, в 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым предусматривалось установить новый государственный праздник – День столицы 6 июля, в связи с тем, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу (Нур-Султан).
Прежние названия столицы Казахстана – Нур-Султана: Акмолинск – 1830-1961 годы, Целиноград – 1961-1992 годы, Акмола – 1992-1998 годы, Астана – 1998-2019 годы.
Праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. Каждый год в этот день проводятся различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, снимаются ролики и фильмы о столице Казахстане.
В этом году в связи с пандемией коронавируса ранее запланированные ко Дню города мероприятия будут проведены только в режиме онлайн.