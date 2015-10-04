"День тишины" в Кыргызстане прошел без нарушений закона

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"День тишины", объявленный в Кыргызстане в преддверии парламентских выборов, прошел без нарушений избирательного законодательства. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов /ЦИК/ Канатбек Азиз во время ее заседания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с законодательством за сутки до начала голосования в стране был введен запрет на любую агитационную деятельность. "Никаких серьезных нарушений этого ограничения в течение дня выявлено не было, – сказал Азиз. – Но одна местная телекомпания выпустила в эфир рекламный ролик про кандидатов". Однако представители телеканала, по его словам, сами позвонили в ЦИК, извинились и признали, что трансляция ролика была допущена из-за технической ошибки. "В связи с этим мы предварительно решили не предпринимать никаких мер в отношении телеканала", – отметил Азиз.
Между тем в Центризбирком продолжают поступать сигналы о попытках подкупа отдельными партиями избирателей, подчеркнул он. "Однако никаких доказательств нет, поэтому эти слухи должны перепроверять правоохранительные органы", – сказал член ЦИК.
Во второй раз в новейшей истории Кыргызстана парламентские выборы, которые состоятся 4 октября, пройдут исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша (Верховного Совета) республики претендуют 14 политических партий. Для достижения поставленной цели им необходимо набрать в целом не менее 7% голосов, а также 0,7% голосов в каждой из семи областей страны, городах Бишкек и Ош. Во время выборов будет применяться оборудование для считывания биометрических данных граждан и электронные избирательные урны. По мнению властей, это позволит избежать попыток фальсификации итогов голосования.
В Кыргызстане насчитываются 2,761 млн человек, которые прошли процедуру биометрической регистрации и были допущены к участию в выборах. Голосование будут признано состоявшимися вне зависимости от количества принявших в нем участие граждан.
В соответствии с законодательством за сутки до начала голосования в стране был введен запрет на любую агитационную деятельность. "Никаких серьезных нарушений этого ограничения в течение дня выявлено не было, – сказал Азиз. – Но одна местная телекомпания выпустила в эфир рекламный ролик про кандидатов". Однако представители телеканала, по его словам, сами позвонили в ЦИК, извинились и признали, что трансляция ролика была допущена из-за технической ошибки. "В связи с этим мы предварительно решили не предпринимать никаких мер в отношении телеканала", – отметил Азиз.
Между тем в Центризбирком продолжают поступать сигналы о попытках подкупа отдельными партиями избирателей, подчеркнул он. "Однако никаких доказательств нет, поэтому эти слухи должны перепроверять правоохранительные органы", – сказал член ЦИК.
Во второй раз в новейшей истории Кыргызстана парламентские выборы, которые состоятся 4 октября, пройдут исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша (Верховного Совета) республики претендуют 14 политических партий. Для достижения поставленной цели им необходимо набрать в целом не менее 7% голосов, а также 0,7% голосов в каждой из семи областей страны, городах Бишкек и Ош. Во время выборов будет применяться оборудование для считывания биометрических данных граждан и электронные избирательные урны. По мнению властей, это позволит избежать попыток фальсификации итогов голосования.
В Кыргызстане насчитываются 2,761 млн человек, которые прошли процедуру биометрической регистрации и были допущены к участию в выборах. Голосование будут признано состоявшимися вне зависимости от количества принявших в нем участие граждан.