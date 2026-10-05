День учителя: более 3,3 тыс. педагогов работают в системе МКИ

Образование

Сегодня, в День учителя, Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает благодарность педагогам за профессионализм, преданность своему делу и значимый вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В системе Министерства культуры и информации Республики Казахстан действуют 10 организаций образования в сфере культуры. В них работают 3 303 педагога, в том числе 1 324 преподавателя высших учебных заведений и 1 979 педагогов школ и колледжей. 316 педагогов имеют квалификационные категории «педагог-исследователь» и «педагог-мастер».

Профессиональные достижения педагогов отмечены государственными и ведомственными наградами. За последние годы 102 педагога организаций образования в сфере культуры удостоены наград уполномоченного органа в сфере образования. В их числе 25 педагогов имеют почетное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан», 25 награждены медалью имени Ы. Алтынсарина, 52 специалиста отмечены нагрудным знаком «Білім беру саласының үздігі».

Педагоги организаций образования в сфере культуры обеспечивают подготовку специалистов в области культуры и искусства, способствуют сохранению культурного наследия и развитию творческого потенциала молодежи.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает признательность педагогам за профессионализм, ответственность и ежедневный труд, добавили в пресс-службе

#Образование #учитель #педагоги

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