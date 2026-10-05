День учителя отмечают в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 октября весь мир, объединившись в общей признательности, отмечает День учителя. Казахстан чтит эту традицию наравне с международным сообществом, признавая главенствующую роль педагога в будущем страны. Поэтому, с марта 2023 года в Казахстане профессиональный праздник педагогов, официальным постановлением Правительства, отмечается в один день со Всемирным днем учителя.

Сегодня в организациях образования страны работают порядка 600 тыс. педагогов: более 420 тысяч – в школах, свыше 100 тысяч – в детских садах и порядка 43 тысяч – в колледжах. Они не только обеспечивают образовательный процесс, но и участвуют в формировании интеллектуального и человеческого капитала страны. При этом молодежь все больше проявляет интерес к профессии учителя. Только за 2025-2026 учебный год в организации образования Казахстана трудоустроено более 10 тысяч молодых специалистов. Среди них более 2 тыс. человек являются обладателями знака «Алтын белгі», что составляет почти 23% от общего числа обладателей «Алтын белгі» 2025 года.

Интерес к педагогическим специальностям поддерживается и материальными мерами. Так, за последние пять лет стипендия студентов педагогических специальностей увеличилась вдвое и с начала 2025-2026 учебного года составляет 84 тыс. теңге.

Благодаря последовательным государственным мерам по повышению статуса и социальной защищенности педагогов, включая двукратное повышение заработной платы с 2020 года, отмечается рост удовлетворенности учителей своей профессией. По данным международного исследования TALIS-2024, 95% учителей Казахстана удовлетворены своей работой, а 71% – заработной платой против 39% в 2018 году. Кроме того, 81,5% педагогов считают, что профессия учителя ценится обществом, что соответствует 3-му месту среди 55 стран и образовательных систем.

Таким образом, празднование Дня учителя – это не просто дань традиции, а общественное признание труда тех, кто каждый день формирует знания, ценности и будущее нового поколения.

Учитель – ключевая фигура развития человеческого капитала страны

Главой государства последовательно реализуются меры по повышению социального и профессионального статуса учителя. Так, в 2019 году был принят специальный Закон «О статусе педагога», закрепивший права, социальные гарантии и особый статус педагогов. В июне 2026 года им были приняты поправки, укрепляющие статус учителей.

Одним из практических результатов этой политики стал рост заработной платы педагогов. Так, согласно поручению Президента, с 2020 года она увеличилась на 100%. Вместе с тем, учителям предусмотрены дополнительные надбавки за квалификационные категории, стаж, условия труда, наставничество и другие профессиональные достижения. Подобные надбавки получают более 500 тыс. учителей. Кроме того, в сельской местности заработная плата педагогов выше минимум на 25%, чем у городских коллег в целях поддержки и поощрения дефицитных кадров.

Одновременно государство последовательно освобождает педагогов от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей, руководствуясь принципом, что учитель должен иметь возможность сосредоточиться прежде всего на обучении и воспитании детей, а не на избыточной административной нагрузке.

Особое значение имеет и поощрение учителей за подготовку талантливых школьников. Педагоги, подготовившие победителей международных олимпиад, получают денежное вознаграждение. Т.е. система стимулирования учитывает не только индивидуальный профессиональный рост учителя, но и конкретный вклад в развитие способностей и достижений учащихся.

Повышение статуса педагога выражается не только в материальной поддержке, но и в общественном признании профессиональных достижений учителей. В Казахстане учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», которым ежегодно награждаются учителя за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед страной. Кроме того, для педагогов предусмотрены и другие награждения: звание «Қазақстанның Еңбек Ері», орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат» и др. В целях признания и поощрения труда учителей 103 педагогов удостоены почётного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Одновременно обновляется управленческий и кадровый потенциал системы. В период с 2023 по 2026 год в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании» в кадровый резерв включены 983 педагога.

Таким образом, последовательное укрепление правовой, материальной и профессиональной защищенности педагогов, развитие механизмов их поддержки и признания создают условия для повышения престижа профессии учителя и развития человеческого капитала.

Развитие сферы образования

По мнению Главы государства, передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию сферы образования (из выступления на августовской конференции 26.08.2026). Так, за последние 7 лет финансирование увеличилось в 3 раза и достигло 6,4 трлн теңге.

Актуальным остается вопрос инфраструктуры – за последние 7 лет построена 1301 школа на 1,1 млн ученических мест. Не остается в стороне и развитие сельского образования. В частности, за этот же период обновлена материально-техническая база свыше 5 тыс. сельских школ, в учебных заведениях оборудовано более 7 тыс. современных предметных кабинетов.

Отдельно следует отметить проект школ будущего. По поручению Главы государства два года назад началась реализация проекта «Келешек мектептері». За это время уже было возведено 217 школ нового поколения на 460 тыс. учащихся. В течение следующих трех лет «Келешек мектептері» должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения. При этом, Глава государства не ограничивается передовыми школами – Администрации Президента и Правительству поручено содействовать регионам с низкими показателями успеваемости в сфере образования, в частности провести анализ ситуации и выработать комплекс решений для повышения эффективности системы образования.

В результате принятых мер количество трехсменных школ в стране сократилось в 5 раз, аварийных школ - в 2 раза, а общий дефицит ученических мест - в 4 раза.

Цифровизация образовательной системы

Выступая на первой сессии Курултая первого созыва, Глава государства отметил, что в этом году подписан ряд указов о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования, целью которого является усиление компетенции педагогов с акцентом на персонализированное обучение, развитие инфраструктуры и образовательных стандартов.

В данном контексте отмечается пилотный проект внедрения внедрения искусственного интеллекта в малокомплектные школы, который начался 1 сентября. На первом этапе проекта участвует 500 школ, а до 2029 г. планируется распространить эту практику на все 2,6 тыс. малокомплектные школы.

По наставлению Президента искусственный интеллект будет внедряться как инструмент, расширяющий возможности учителей, но не заменяющий их (из выступления на 38-м заседании Совета иностранных инвесторов 02.07.2026). При этом базовый принцип остается неизменным: искусственный интеллект не заменяет педагога, а расширяет его профессиональные возможности. На сегодня более 340 тыс. педагогов прошли повышение квалификации по применению искусственного интеллекта. До конца года планируется повысить квалификацию еще порядка 100 тыс. педагогов.

Кроме того, для удобства педагогов с этого года государственная услуга по присвоению квалификационных категорий будет оказываться через цифровые сервисы. Так, на Национальной платформе непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз» можно пройти аттестацию на категории педагог-модератор и педагог-эксперт.

Педагогические династии – преемственность поколений

Глава государства неоднократно отмечал важность преемственности поколений как основы сохранения и передачи лучших традиций. В частности, выступая на церемонии поднятия Государственного флага 4 июня 2026 года, Президент отметил, что в стране ведется активная работа по сохранению преемственности поколений. В сфере образования этот принцип приобретает особое значение, когда педагогические династии становятся живым примером преданности профессии, обеспечивая передачу опыта и традиций от поколения к поколению и внося вклад в формирование человеческого капитала Казахстана.

Показательны примеры педагогических династий в регионах страны. В области Абай семья Сейлхановых уже три поколения продолжает учительскую профессию, а совокупная продолжительность их работы в сфере образования составляет порядка 100 лет. В Павлодарской области династия Абдрахмановых имеет общий стаж свыше 240 лет. В Северо-Казахстанской области семья Шмурыгиных также сохраняет традиции педагогического – их общий стаж превышает 100 лет. Такие примеры наглядно показывают, как преемственность поколений позволяет сохранять профессиональные традиции и передавать их молодым специалистам.



