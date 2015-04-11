День удался!

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Уже стало традицией, что в праздничные или каникулярные дни коллектив АО «СевКазЭнерго» радует воспитанников школы-интерната чем-то ярким, запоминающимся. К примеру, игрой в боулинг, катанием на картингах, просмотром нашумевших кинопремьер, посещением театральных постановок... А на сей раз энергетики устроили им поход в антикафе – модное петропавловское заведение, снискавшее популярность среди горожан необычной формой времяпрепровождения.
Пицца, соки, сласти и все, что еще полагается, было в изобилии – кафе все-таки. «Анти» же потому, что никаких отдельных столиков – садись гурьбой за большущий общий и выбирай что душе угодно, возжелаешь добавки – запросто иди на кухню, дадут. Но даже не в том дело. Молодежь тянется сюда не за тем, чтоб поесть-попить, а именно время провести. Главное тут – свобода общения, помноженная на широкий выбор занятий. Можно посмотреть телевизор, засесть за видеоприставку, сразиться с партнером в настольный хоккей или в какой иной игре показать класс... Да хоть книжку почитать – знай себе выбирай. А сверх того ждала и особая, специально по такому случаю подготовленная программа. Детей поделили на две команды – и закрутилась карусель занимательных игр, танцевальных конкурсов и всевозможных испытаний. Весело, увлеченно ребята участвовали в известной всем игре «Крокодил», подбирали слова на заданные слоги, в то же время каждый по очереди смог прокатиться на виртуальных американских горках, надев специальный кибер-шлем.
Задорные девушки-ведущие, похожие на пионервожатых, то и дело подогревали команды шутками, позитивом и новыми идеями. Когда время уже подошло к концу, уставшие, но довольные новоиспеченные «антикафешники» напились чаю и, попрощавшись с госте­приимными хозяевами, пообещали зайти еще, чтобы снова зарядиться положительными эмоциями.
– Конечно, в детском доме ребятам уделяют много внимания, но все равно нам, представителям АО «СевКазЭнерго» и давним друзьям семьи, было приятно сделать очередной сюрприз и познакомить ребят с неординарным явлением нашего города, – сказала по завершении мероприятия ведущий специалист по организационному развитию АО «СевКазЭнерго» Елена Пальянова.
И право, взрослые получили удовольствия ничуть не меньшее, чем их подопечные. И те, и другие расстались в одинаковой уверенности: день удался.

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