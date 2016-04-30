​День великой радости, общей для всех

«Сохранять и укреплять единство народа – высшая добродетель», – отмечал Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев.

Праздник единства в 2016 году ознаменован еще одним важным для страны событием. На XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана принят общенациональный Патриотический акт «Мәңгілік Ел», воплотивший высшие принципы и устремления, не подвластные времени.

Праздник единства отмечается в Казахстане уже 20 лет, впервые он официально проведен в 1996 году. Этот маленький по масштабам истории юбилей можно назвать большой победой страны, сумевшей сохранить и развить дружеские отношения, мир и взаимопонимание в многонациональном сообществе.