День военного разведчика отмечается в Казахстане

Фото: пресс-служба Минобороны РК
5 ноября - профессиональный праздник военнослужащих разведывательных подразделений. В этот день в 1992 году было сформировано Разведывательное управление Главного штаба Вооруженных Сил Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.    

Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности государства и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения сегодня получают активное развитие.

Свои навыки и умения разведчики совершенствуют и оттачивают в ходе мероприятий оперативной, боевой подготовки. В 2021 году военнослужащие разведподразделений принимали участие в учениях «Калкан», «Поиск», «Отпантау». В ходе последних маневров воздушная и наземная разведка осуществлялась на всем протяжении действий группировки войск. В результате наносились высокоточные удары по силам и средствам условного противника.





Результаты учений и комплексной проверки свидетельствуют о том, что в Вооруженных Силах Казахстана существует своя отечественная система подготовки специалистов, и она не уступает зарубежным аналогам.

При выполнении самых сложных, сопряженных с риском для жизни задач, военнослужащие разведывательных подразделений демонстрируют исключительную выдержку, мужество и профессионализм. Беззаветная преданность Родине, высокое чувство долга, самоотверженность – главные качества военных разведчиков, стоящих на защите интересов государства.







