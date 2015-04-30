День, вошедший в историю

Огромное здание выставочного центра "Көрме орталығы" вчера заполнили молодые люди, представители этнокультурных и неправительственных объединений, ветераны, лидеры политических партий, жители города. Звучали патриотические песни, громкие речевки, аудитория любовалась выступлением юношей и девушек в ярко желтых майках и кепках.– У нашего Президента огромная поддержка, в том числе и среди нас, молодых, – говорит Максим Кузнецов, житель Шымкента. – Все у нас получится, ведь мы объединены одной целью – «Мәңгілік Ел». Это национальная идея нашего общеказахстанского дома, где всем этносам живется комфортно и спокойно. Именно поэтому на выборах народ единодушно голосовал за Нурсултана Назарбаева.– Здорово, что поделиться радостью, выразить свои эмоции и чувства можно вот так, сообща, – считает Шарзода Боранбаева, студентка Шымкентского университета. – Уверенная победа Нурсултана Назарбаева на выборах является гарантом того, что все стратегические задачи и планы нашей страны найдут свое воплощение в реальных делах, росте благосостояния казахстанцев и усилении социальной защиты.Областной Центр обслуживания молодежи стал местом, где студенты вузов и колледжей, активисты различных общественных организаций, руководители этнокультурных объединений собрались, чтобы наблюдать за ходом инаугурации и выразить свои чувства по поводу избрания Главой государства Нурсултана Назарбаева.Молодежь в своих выступлениях отмечала созидательную роль Нурсултана Назарбаева в создании крепкого, независимого государства. Так, в частности, заместитель председателя координационного совета молодежного объединения АНК области Рамиль Смаилов, голосовавший, к слову, впервые, отметил, что Президент РК большое внимание уделяет молодому поколению. Сегодня его представители собрались для того, чтобы быть причастными к знаменательному событию в жизни страны – инаугурации Нурсултана Назарбаева.Депутат городского маслихата, руководитель областного штаба "Жасыл ел" Рахат Каппасов в интервью подчеркнул, что сегодняшняя молодежь политически активна. Она участвовала в выборах, голосовала за Нурсултана Назарбаева – гаранта стабильности и благополучия в Казахстане – и пришла в Центр обслуживания молодежи, чтобы отсюда, из Павлодара, выразить свою благодарность Главе государства.В заключение мероприятия его участники устроили флэшмоб.Сочинение пятиклассницы из Актау процитировал Президент Казахстана в своей инаугурационной речи.Когда в кабинет 5 "Г" класса средней школы № 9 Актау вошла заместитель акима Мангистауской области, школьники были несколько удивлены. Бану Нургазие­ва рассказала детям о том, что такое инаугурация Президента, и как эта церемония важна для нашей страны. А затем приступила к самому интересному.– Сегодня мы были на площади и смот­рели церемонию инаугурации в прямом эфире. В своем выступлении Президент страны прочитал строчки из сочинения вашей одноклассницы – Карины Даниловой, – сказала Бану Нургазиева.Школьница призналась: никогда бы не подумала, что сам Президент прочитает ее сочинение. Карина Данилова написала его еще в конце прошлого года, когда училась в лицее Актау. Затем его напечатали в одной из областных газет. Цитаты из этого школьного сочинения Глава государства и зачитал во время своей речи."Мирное небо над головой – вот самое главное для каждого из нас", – эти слова девочки привел в своем выступлении Президент Нурсултан Назарбаев.Карина Данилова рассказала, что ее прадедушка и прабабушка воевали на фронтах Великой Отечественной войны.– Мои прабабушка и прадедушка переехали в Казахстан, и моя мама говорила, что они всегда говорили: самое главное – это мирное небо над головой. Мои близкие не устают повторять это. И я счастлива, что могу жить и учиться в такой мирной стране, как Казахстан. Я благодарна нашему Президенту за то, что он обеспечивает мир для нас. И я хочу сказать спасибо ­Нурсултану ­Абишевичу за то, что он обратил внимание на мое сочинение. Я очень горжусь этим, – сказала Карина.Сейчас Карина живет с мамой и бабушкой, с нынешнего года учится в школе № 9 Актау, причем на "отлично". Пятиклассницу замес­титель акима Мангистауской области попросила отпустить с последнего урока, чтобы поздравить с таким событием ее родных.В Кызылорде активисты молодежных организаций, Ассамблеи народа Казахстана устроили красочный флэшмоб в честь убедительной победы на президентских выборах и инаугурации Нурсултана Назарбаева.Ярким попурри из танцев народов, проживающих в стране, они продемонстрировали уникальность и одновременно общность культур этносов и единство казахстанцев.Воздала должное молодежь и приближающейся знаменательной дате – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включив в музыкальную программу фрагмент легендарной пес­ни про Катюшу. А венчало красочное действо выступ­ление представительницы ОО "Молодежное движение корейцев Кызылординской области" Кристины Тегай, мастерски исполнившей на домбре отрывок из знаменитого казахского народного кюя «Қара жорға», который вовлек и участников флэшмоба, и многочисленных зрителей в одноименный популярный танец.Важнейшее событие в жизни страны – инаугурацию Президента Казахстана – молодые устькаменогорцы отметили на Комсомольском острове зажигательным флэшмобом, главным девизом которого стал лозунг "Наша сила – в единстве!".Активисты молодежных, неправительственных организаций, студенты местных вузов и колледжей приехали сюда сразу после окончания коллективных просмотров прямой телеви­зионной трансляции инаугурации.– Как отметил сегодня Президент страны Нурсултан ­Назарбаев, чтобы загадывать на целую вечность, надо воспитывать молодое поколение. И мы, молодежь, готовы внести посильный вклад в развитие страны, – сказал директор депар­тамента воспитательной работы и социального развития ВКГТУ им. Д. Серикбаева Бахыт Злобин.Аналогичные мероприятия с участием патриотически настроен­ной молодежи прошли во всех городах и районах регио­на. А студенчество областного центра приурочило к событию гран­диозный гала-концерт «Студенческая весна», который состоялся в резиденции "Остров".Акция в поддержку инаугурации и институциональных реформ Главы государства прошла в парке Первого Президента республики. 1 500 членов Ассамблеи народа Казахстана, представителей этнокультурных объединений и молодежного крыла ассамблеи, студентов вузов и колледжей стали участниками этого торжественного форума....Звучат фанфары, и к микрофону поочередно выходят заместитель председателя казахского этнокультурного объединения "Аулие-Ата" Айгуль Кабиева, заместитель председателя научно-эксперт­ной группы при АНК области Парида Мамедова, председатель молодежного крыла ОО "Ассоциация дунганских культурных центров "Вынхуа" Зайнутдин Махусеев. Лейтмотив этих взволнованных монологов по душе каждому из присутствующих: с Лидером нации – к новым победам!Флэшмоб, как и положено, с сюрпризом: юноши и девушки в оранжевых и синих футболках с эмблемой АНК исполняют ритмичный танец, и вдруг – вспыхивает строка на табличках в их руках "5 реформам – ДА!". Сотни голубых, розовых и желтых шаров взмывают в небо. Финал венчает концерт патриотических песен.