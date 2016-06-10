«Арыстан», построенный на средства Фонда образования Нурсултана Назарбаева, – уникальное учебное заведение, где учащихся 9–11 классов готовят к поступлению в военные вузы. Он расположен в живописных предгорьях Заилийского Алатау. Здесь созданы лучшие условия для учебного процесса: аудитории, оснащенные новейшим оборудованием, лаборатории, богатый биб­лиотечный фонд. Отбор ребят в спецшколу с казарменным укладом жизни и физико-математическим уклоном проводится каждый год на конкурсной основе. Предпочтение отдается победителям международных и республиканских предметных олимпиад.

…День выпускника традиционно начался с торжественного построения под звуки духового оркестра. С окончанием учебы лицеистов поздравили аким Алматинской области Амандык Баталов, председатель Совета генералов РК Рустем Кайдаров, заместитель директора Фонда образования Нурсултана Назарбаева Гайша Сыздыкова, руководители военного и военно-инженерного институтов Василий Рыспаев и Кайрат Садыков. Почетные гости пожелали ребятам стать достойными защитниками Родины, истинными патриотами, гордо несущими дух независимости.

С напутственной речью к своим подопечным обратился начальник лицея Сабит Тауланов. По его словам, нынешний выпуск учебного заведения – важное событие как для лицеистов, так и для их родителей, всего педагогического коллектива. Ребята получили здесь прекрасное образование, окрепли физически, стали культурно и духовно развитыми. За пять лет со дня своего основания «Арыстан» стал одной из престижнейших школ страны, в которой мечтают учиться тысячи мальчишек из всех регионов республики. По итогам конкурса отбираются лишь самые одаренные юноши. Это будущие офицеры казахстанской армии и правоохранительных органов.

Ежегодно лицеисты демонстрируют высокие результаты в учебе. Нынешний год не стал исключением: 25 выпускников, или почти каждый третий, набрали свыше 100 баллов в ЕНТ. Большинство их выразили желание поступать в военные институты, академии МВД, КНБ, а также зарубежные профильные вузы.

После церемонии вручения аттестатов и нагрудных знаков об окончании лицея учащиеся продемонстрировали гостям навыки строевой выучки и спортивного мастерства. На плацу состоялся мини-концерт в исполнении старшеклассников и студенток Алматинского хореографического училища. Ребята грациозно исполнили выпускной вальс, а затем на территории Аллеи выпускников заложили капсулу с пожеланиями лицеистам 2026 года. Торжества завершились поздним вечером праздничным балом и молодежной дискотекой.