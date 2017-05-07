Общество
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
В Казахстане сегодня отмечают День защитника Отечества, сообщает Kazpravda.kz.

7 мая в качестве даты для чествования военнослужащих была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1992 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил.

В октябре 2012 года Глава государства подписал поправки в закон "О праздниках в РК", согласно которым 7 мая утвержден государственным праздником – Днем защитника Отечества.

На площади "Қазақ елі" в Астане сегодня пройдет военный парад, который в этом году посвящен 25-летию Вооруженных сил Казахстана. Как отметили в Минобороны, парад станет самым масштабным за всю историю независимого Казахстана.

В шествии будет задействовано около 300 единиц военной техники, среди которых порядка 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. Впервые будут представлены вертолеты "Хьюи", учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin, новые типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (Wing long, Hermes-90 и "Бусел"), гидроциклы, катеры, квадроциклы, багги и зенитные установки "Джигит".

Одной из отличительных особенностей предстоящего парада, уточнили в оборонном ведомстве, помимо рекордного количества привлекаемого личного состава и военной техники является участие ветеранов Вооруженных сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ "Жас улан", военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ Министерства обороны, которые проедут по площади на автомобильной технике военно-технических школ, а также сводная рота бригад территориальной обороны.

По традиции ко Дню защитника Отечества Президент – Верховный главнокомандующий ВС Нурсултан Назарбаев издал указ о присвоении очередных воинских званий и вручил высшие воинские и специальные звания, классные чины и государственные награды отличившимся военнослужащим, работникам правоохранительных органов и национальной безопасности, проявивших отвагу и храбрость при исполнении воинского и служебного долга, а также внесших значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и общественного порядка.

"25 лет – это значимый исторический рубеж для нашей доблестной армии, ставшей надежным гарантом суверенитета страны. За годы независимости ее потенциал значительно укрепился благодаря военным реформам и системной модернизации вооружения и техники", – сказал Глава государства.

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